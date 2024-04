La Jornada 14 de la Liga MX nos trae una larga cartelera para el día de hoy sábado 6 de abril con cinco partidos y aquí te decimos la hora y el canal para verlos en vivo.

La Liga MX está a tres jornadas de llegar a la etapa final por lo que los equipos buscarán mantenerse dentro del torneo y otros tendrán que aceptar que ya no hay nada que hacer.

En esta Jornada 14, habrán partidos muy importantes como el de Club Tigres vs Club Pachuca y el Club Santos Laguna vs Club América, quién es el líder actual del torneo.

Además, el Cruz Azul enfrentará a Rayados Monterrey, quienes vienen de jugar los cuartos de final con el Inter Miami en la Concachampions.

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 14 de la Liga MX?

Hoy sábado 6 de abril se disputarán cinco partidos en la Jornada 14 de la Liga MX: el Club León vs Club Querétaro, Club Tigres vs Club Pachuca, Club Puebla vs Club Chivas, Cruz Azul vs Rayados Monterrey y Club Santos Laguna vs Club América.

El Club León se coló en el lugar diez de la tabla general de posiciones con 20 puntos y se medirá con el Club Querétaro, quien lleva sumados los mismos puntos en el lugar 19.

El Club Tigres es uno de los equipos más fuertes del torneo pues se encuentra en el cuarto lugar con 24 puntos mientras que el Club Pachuca, quien había tenido un buen comienzo, cayó al séptimo lugar.

Por otro lado, el Club Puebla, quien ya no tiene salvación, se medirá ante el desafortunado Club Chivas, quien está en el lugar once con 19 puntos.

Y el Cruz Azul, que llega en el sexto lugar, recibirá a los Rayados de Monterrey, quienes vienen de ganarle 2-1 al Inter Miami en los cuartos de final de la Concachampions y podrían tener una oportunidad de quitarle el liderato al América.

Por último, el Club Santos Laguna, con tan solo 19 puntos, jugará contra el líder de la Liga MX, el América, quién defenderá su liderato a toda costa.

Liga MX hoy: Hora y canal para ver los partidos en vivo

Aquí te dejamos la hora y canal de los cinco partidos que se celebrarán hoy sábado 6 de abril en la Jornada 14 de la Liga MX.

Club León vs Club Querétaro

Hora: 17:00 horas (centro México)

Dónde ver: Fox Sports, ViX

Sede: Estadio León

Club Tigres vs Club Pachuca

Hora: 19:00 horas (centro México)

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

Sede: Estadio Universitario UANL

Club Puebla vs Club Chivas

Hora: 19:00 horas (centro México)

Dónde ver: ViX

Sede: Estadio Akron

Cruz Azul vs Rayados Monterrey

Hora: 21:05 horas (centro México)

Dónde ver: ViX

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Club Santos Laguna vs Club América