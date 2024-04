Luis Suárez habló en conferencia de prensa previo al enfrentamiento entre el Inter de Miami contra Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final de la Concachampions y reveló que varios equipos de la Liga MX intentaron ficharlo.

Luis Suárez se ha convertido en uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos y tenerlo en cualquier equipo de la Liga MX habría sido una bomba, así como la llegada de Ronaldinho a Querétaro.

Previo al duelo del Inter de Miami contra los Rayados de Monterrey, Luis Suárez dijo que estuvo a nada de llegar a un grande de la Liga MX, pero por cuestiones del destino no se pudo concretar.

La idea de regresar a jugar con Lionel Messi y sus amigos fue la pieza clave para que se decantara por el Inter de Miami sobre uno de la Liga MX: “La ilusión de volver a juntarme con compañeros, es lo que me dieron ganas de venir”, dijo Luis Suárez.

¿Qué equipos de la Liga MX intentaron fichar a Luis Suárez?

Luis Suárez de 37 años reveló que el estar con Lionel Messi es algo que anhelaba desde que salió del FC Barcelona por lo que su llegada al Inter de Miami era inminente, a pesar de las buenas ofertas de clubes de la Liga MX.

Luis Suárez reveló en conferencia de prensa que este año no lo buscaron clubes mexicanos, pero en el 2023 hubo acercamientos con los equipos de la Liga MX

“Este año no me quiso ningún equipo mexicano, el año pasado sí, pero la MLS me llamó la atención debido a que quiero ganar títulos con el Inter de Miami”: Luis Suárez.

En los años pasados se reveló que Luis Suárez estuvo negociando con el Cruz Azul, pero los rechazó ya que prefirió llegar con el Gremio de Brasil; el Club América tenía ‘amarrado’ a Luis Suárez, pero al final decidió desechar el fichaje del uruguayo.

Luis Suárez colgaría los botines con el Inter de Miami

Luis Suárez mencionó a su llegada con el Inter de Miami que posiblemente sea su último equipo en su carrera debido a que sus rodillas ya le exigen que baje el ritmo deportivo, y su sueño es retirarse junto a Lionel Messi.

Luis Suárez firmó un contrato de un año con el Inter de Miami, o sea, solo estará para la temporada de la MLS del 2024, pero si se logran objetivos deportivos, el uruguayo podría renovar uno más.

Luis Suárez firmó una temporada con el Inter de Miami por un salario de 1.7 millones de dólares, algo así como 20 millones de pesos mexicanos, cifra que podría aumentar por bonos individuales y de equipo.