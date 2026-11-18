Cruz Azul podría tener una baja importante para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026.

José Paradela se encuentra a una tarjeta amarilla de recibir una suspensión que lo dejaría fuera del partido de ida de los Cuartos de Final, por lo que el mediocampista argentino representa un dilema para Joel Huiqui de cara al cierre de la fase regular.

El futbolista de La Máquina acumula cuatro amonestaciones en el torneo y, si recibe una más durante el compromiso ante Chivas, deberá cumplir un partido de suspensión.

Los partidos en los que José Paradela recibió tarjeta amarilla

José Paradela ha sido amonestado en cuatro ocasiones durante el Apertura 2026 con Cruz Azul:

Tijuana vs Cruz Azul – Jornada 4

Cruz Azul vs América – Jornada 8

Cruz Azul vs León – Jornada 15

Tigres vs Cruz Azul – Jornada 16

Por ahora, José Paradela está disponible para enfrentar al Guadalajara, pero su situación disciplinaria obliga a Joel Huiqui a evaluar cuidadosamente cómo utilizarlo.

José Paradela está en riesgo de perderse la Liguilla con Cruz Azul. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Cruz Azul busca el liderato ante Chivas

Cruz Azul tendrá un compromiso complicado frente a Chivas, equipo dirigido por Gabriel Milito y que también llega con la intención de terminar la fase regular en lo más alto de la clasificación.

El conjunto celeste busca asegurar el liderato general, pero deberá superar a un rival que tiene objetivos similares y que podría complicarle el cierre del campeonato.