John Cena está concentrado en su carrera como actor y muestra de ello es su papel en la nueva película: Rápidos y Furiosos 9, pero eso no significa que no haga un regreso a la WWE.

Fue en entrevista con Jimmy Fallon donde el propio John Cena confirmó que regresará a la WWE, pues señaló que aún no ha protagonizado su última pelea.

“Sin duda, volveré a WWE, sólo que no sé cuándo. Cuando publiqué en Instagram el mes pasado el logo de WWE algunos lo tomaron como si fuese a regresar inmediatamente, y no es el caso. No he tenido mi último combate y no puedo esperar a tener el siguiente“

John Cena