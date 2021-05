Luego de que ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder se estrenara en la plataforma de Netflix, se ha reportado que la producción quiere que John Cena esté en la franquicia.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la franquicia que Netflix prepara para ‘Army of the Dead’ estaría interesada en integrar al también exluchador: John Cena.

Esto luego de que se diera a conocer que ‘Army of the Dead’ estaría haciendo una secuela con serie animada y una precuela para explicar mejor los eventos sobre los orígenes de los zombies.

No se detallaron si Netflix y John Cena ya estaban en conversaciones o solo queda en calidad de rumor, pero podría ser una gran oportunidad en su carrera actoral ascendiente.

Army of the Dead (Netflix)

¿Rivalidad entre John Cena y Dave Bautista?

Es innegable que tanto John Cena como Dave Bautista tienen un pasado similar en los rings de pelea.

No solo consiguieron el campeonato de la Wrestlemania 21 de la WWE sino que sus carreras actorales han despegado a la par.

Por un lado, Dave Bautista es uno de los protagonistas de una de las franquicias de Marvel más aclamadas del público: ‘Guardianes de la Galaxia’.

John Cana recién estará en la nueva versión de ‘The Suicide Squad’ como Peacemaker con su propia serie de televisión; ambas franquicias dirigidas por James Gunn.

De hecho se sabe que James Gunn había escrito el personaje de Peacemaker pensando exclusivamente en Dave Bautista.

John Cena participará en la novena entrega de ‘Rápidos y Furiosos’ mientras que Bautista estuvo en la adaptación de ‘Gears of Wars’.

Es por eso que innegablemente las carreras de Dave Bautista y John Cena han sido comparadas tras su salida de los rings.

Además que la posible unión de John Cena a ‘Army of the Dead’ tras el final del personaje de Dave Bautista, haría que muchos fanáticos se interesaran en la franquicia de Netflix.