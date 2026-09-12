Johan Vásquez protagonizó un partido de contrastes este sábado 12 de septiembre de 2026, cuando pasó de marcar el gol del empate del Genoa, a ser expulsado en el partido ante el Frosinone en la Serie A.

Genoa perdía el partido de la Serie A desde el minuto 14, y Johan Vásquez apareció al minuto 50 para darle tranquilidad a su equipo empatando el duelo gracias a un potente remate de primera intención en un tiro de esquina.

Johan Vásquez empató el partido al minuto 85 (especial)

¿Cómo fue el gol de Johan Vásquez en la Serie A?

Johan Vásquez se adelantó a su marca en el cobro de un tiro de esquina y con remate de derecha mandó el balón al fondo de las redes rivales.

Un gol muy importante para el Genoa, que rescató su primer punto de la temporada en una cruel batalla para alejarse de la zona de descenso. Tras cuatro jornadas es penúltimo lugar.

La expulsión de Johan Vásquez que opacó su buen partido

Con el partido a punto de terminar, al minuto 85, Johan Vásquez cortó un ataque de Seydou Fini con un jalón en el medio campo.

Ya con una tarjeta amarilla en su cuenta, el árbitro consideró la acción como obstrucción y le mostró su segunda tarjeta de ese color lo que provocó su expulsión.