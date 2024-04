Los Rayados de ‘Monterrei’, sí no me estoy equivocando no se escribe Monterrey, o por lo menos eso dice Jesús Gallardo.

Y es que Jesús Gallardo se encontraba con los jugadores de Rayados de Monterrey en lo que parece ser un Fan Fest.

En ese momento se le ocurrió hacer una porra clásica, decir letra por letra para acabar con la palabra final, por ejemplo: ¡dame una ‘M’, dame una ‘o’, dame una ‘n’! Así hasta formar la palabra completa.

Pero se equivocó, cuando ya estaba terminando de decir las letras, dijo: ¡dame una ‘r’, dame una ‘e’ , dame una ‘i’! ¿Qué dice? ¡Monterrei!”

Números de Jesús Gallardo con Rayados de Monterrey

Jesús Gallardo ha tenido una temporada regular con Rayados, hasta ahora, el lateral no es titular indiscutible con el Tano Ortiz.

En este Clausura 2024, Jesús Gallardo, solo ha estado en 9 partidos de 14 posibles, además solo ha iniciado en el 36% de las veces.

A pesar de eso, en 555 minutos, ha anotado 2 goles y ha dado 2 asistencias, buenos números a pesar de ser un defensor.

Clásico Regio; a qué hora y dónde ver el Monterrey vs Tigres

A los Rayados y Jesús Gallardo les espera Tigres para enfrentarse en la Jornada 15 de la Liga MX, un partido que siempre se juega como una final.

El Clásico Regio, Rayados vs Tigres, siempre es un enfrentamiento que se vive diferente, no es una fecha más para estos dos equipos.

Por lo que si no te quieres perder ningún momento de este Clásico Regio te decimos a qué hora y dónde verlo:

Partido: Rayados vs Tigres, jornada 15 de la Liga MX

Sede: Estadio BBVA

Día y hora: sábado 13 de abril a las 21:10 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Canal 5 y TUDN