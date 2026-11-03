LASK vs Slovan Bratislava juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 3 de noviembre de 2026.

LASK vs Slovan Bratislava: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

LASK 0-1 Slovan Bratislava es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: LASK 0-1 Slovan Bratislava.

LASK vs Slovan Bratislava: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido LASK vs Slovan Bratislava, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

LASK

Portero: Lukas Jungwirth

Defensas: Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Miguel Freckleton, George Bello y Andrés Andrade

Mediocampistas: Melayro Bogarde, Robert Ljubičić y Kryštof Daněk

Delanteros: Moses Usor y Christoph Lang

Slovan Bratislava

Portero: Dominik Takáč

Defensas: Cesar Blackman, Kevin Wimmer, Sandro Cruz y Samuel Kozlovský

Mediocampistas: Peter Pokorný, Danylo Ignatenko, Tigran Barseghyan, Arthur Gajdoš y Nino Marcelli

Delantero: Andraž Šporar

Hora y canal del partido: LASK vs Slovan Bratislava en La Champions League

LASK vs Slovan Bratislava se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.