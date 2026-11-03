LASK vs Slovan Bratislava juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 3 de noviembre de 2026.
LASK vs Slovan Bratislava: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
LASK 0-1 Slovan Bratislava es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: LASK 0-1 Slovan Bratislava.
LASK vs Slovan Bratislava: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido LASK vs Slovan Bratislava, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
LASK
- Portero: Lukas Jungwirth
- Defensas: Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Miguel Freckleton, George Bello y Andrés Andrade
- Mediocampistas: Melayro Bogarde, Robert Ljubičić y Kryštof Daněk
- Delanteros: Moses Usor y Christoph Lang
Slovan Bratislava
- Portero: Dominik Takáč
- Defensas: Cesar Blackman, Kevin Wimmer, Sandro Cruz y Samuel Kozlovský
- Mediocampistas: Peter Pokorný, Danylo Ignatenko, Tigran Barseghyan, Arthur Gajdoš y Nino Marcelli
- Delantero: Andraž Šporar
Hora y canal del partido: LASK vs Slovan Bratislava en La Champions League
LASK vs Slovan Bratislava se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: LASK vs Slovan Bratislava
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Raiffeisen Arena
- Transmisión: HBO Max o Fox One