Jermell Charlo, próximo rival de Canelo Álvarez para el mes de septiembre, advirtió al pugilista mexicano sobre su preparación para buscar destronar al multicampeón de los pesos supermedianos.

Jermell Charlo no se la pensó para mandarle un contundente mensaje a Canelo Álvarez, del cual deberá poner mucha atención para evitar ser sorprendido el día que estén encima del encordado.

El peleador estadounidense de 33 años de edad, dio algunas palabras para los medios que dejaron en claro que se ha tomado muy en serio el combate con el campeón indiscutido azteca.

“ No estoy de vacaciones . Estoy entrenando todos los días, he estado entrenando. he tenido esta pelea desde hace mucho, y sólo era cuestión de tiempo para que el mundo lo supiera”, explicó.

“Si ves hoy mi tamaño, te puedes dar cuenta de que he estado preparándome para esto. Ya no soy el Charlo pequeño , ahora soy el Charlo grande”, sentenció.

Jermell Charlo. (Captura de Pantalla / Instagram)

Canelo Álvarez cuenta con el apoyo de leyenda del boxeo para su pelea ante Jermell Charlo

Canelo Álvarez cuenta con el apoyo de una leyenda del boxeo para su pelea ante Jermell Charlo del próximo 30 de septiembre, que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El pugilista mexicano de 33 años de edad tiene el respaldo de Mike Tyson, quien habló en entrevista para ESPN sobre la pelea ante el peleador estadounidense, por el título indiscutido de los pesos supermedianos.

“Saúl Álvarez es el campeón absoluto de las 168 libras y no tengo dudas de que saldrá victorioso en esta pelea”, comentó sin titubear uno de los más grandes en la historia del boxeo.

“Canelo debe dejar de escoger a sus rivales, necesita estar con los Charlo. Pelear con ambos o con David Benavidez, encontrar a alguien que sea un verdadero reto”, finalizó.

Canelo Álvarez (John Locher / AP)

Canelo Álvarez pondrá en juego el título del CMB de los supermedianos

Canelo Álvarez y Jermell Charlo subirán al ring en Las Vegas, Nevada el próximo 30 de septiembre, con el título del CMB de los supermediano s sobre la mesa.

Cabe recordar que Canelo llegará a la contienda luego de defender exitosamente sus campeonatos ante John Ryder, el pasado mes de mayo en Guadalajara, Jalisco.

Por otro lado, Charlo no tiene actividad desde el 14 de mayo de 2022, cuando se convirtió en el rey del peso super wélter tras ganar el cinturón de la OMB.

