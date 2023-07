El periodista David Faitelson volvió a criticar al Canelo Álvarez por elegir a su rival, pidiendo a través de un video “¡Que no nos quieran ver la cara!”

Después de que este viernes se confirmó el siguiente rival del Canelo Álvarez, el estadounidense Jermell Charlo, la decisión provocó una dura crítica de David Faitelson, quien no se aleja de la polémica.

“Entre Jermall y Jermell solo hay una vocal de diferencia, pero hay mucho más diferencia en cuanto al peso”, inició David Faitelson un video para criticar al Canelo Álvarez, quien habría elegido la opción más cómoda para pelear en septiembre.

Jermell Charlo era un rival que no se había mencionado en el futuro del Canelo Álvarez, así que David Faitelson se lanzó con todo contra el púgil mexicano, por haber tomado esa decisión, y eludir de nuevo, a los rivales más complicados.

“Yo me pregunto, ¿a quién quiere verle la cara el Canelo? A mí ya me la ha visto varias veces”, advirtió David Faitelson en tono irónico.

Canelo Álvarez le huyó a Bivol y Benavidez y vuelve a tomar ventaja peleando contra Jermell Charlo, le saca 2 divisiones de peso... ¡Que no nos quieran ver la cara! pic.twitter.com/Rm1qQV6EVf — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 1, 2023

David Faitelson explica la ventaja que sacará Canelo Álvarez sobre su próximo rival

El periodista David Faitelson siguió su crítica diciendo que a sus aficionados, el Canelo Álvarez “quiere engañarlos con respecto a lo que va a hacer ahora”.

“Es muy sencillo, es cuestión de peso. Uno pelea en las 154 libras (Jermell Charlo) y el otro en las 168 (Canelo Álvarez)”, detalló David Faitelson criticando la diferencia de pesos entre los futuros rivales.

Y David Faitelson continuó comentando que el Canelo Álvarez está haciendo “lo que ha hecho toda su carrera, tomar ventaja sobre el rival”.

El Canelo Álvarez pone en riesgo su legado, dice David Faitelson

La realidad es que el Canelo Álvarez descartó pelear con David Benavidez y Bivol, los oponentes más fuertes del momentos. “No enfrentando al mejor rival posible en el momento indicado”, lamentó David Faitelson.

Este tipo de críticas de David Faitelson al Canelo Álvarez no son nuevas, pero esta cerró su video haciendo una reflexión especial.

“El Canelo Álvarez no tiene necesidad de hacer esto, es uno de los mejores boxeadores, pero su legado está en juego, a mí no me gustaría que el Canelo fuera recordado como el boxeador que esquivaba a los mejores rivales “, sentenció David Faitelson.

