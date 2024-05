Jenni Hermoso es una futbolista española que juega en Tigres Femenil del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil y cuya carrera profesional la ha convertido en un modelo a seguir para todas las mujeres que sueñan con llegar a lo más alto en el futbol femenil.

Jenni Hermoso ha demostrado ser una de las mejores jugadoras en la Liga MX Femenil y en el mundo, pues llevó al Club Pachuca a la final y fue campeona del mundo con la Selección de España en el mismo año.

Además de sus goles y asistencias, Jenni Hermoso ha sido una figura a seguir ya que como muchas mujeres, particularmente en el deporte, fue víctima de acoso sexual cuando recibió un beso no consensuado de Luis Rubiales.

Ante esto, Jenni Hermoso se volvió la cara de la lucha por la igualdad de género en el futbol y al mismo tiempo, sigue buscando hacer historia para ser el ejemplo de las futuras generaciones.

¿Quién es Jenni Hermoso, jugadora del Tigres Femenil?

Jennifer Hermoso Fuentes nació el 9 de mayo de 1990 en Madrid, España. Tiene 33 años, mide 1.75 y pesa 59 kilogramos. Actualmente es una futbolista profesional que juega como centrocampista en el Tigres Femenil de la Liga MX Femenil.

Jenni Hermoso comenzó a jugar futbol desde pequeña con un equipo de niños de su escuela y a la edad de 12 años entró al Club Atlético de Madrid.

Posteriormente, en 2010 debutó en la Liga de Campeones llegando a los octavos de final. En 2013 llegó al Tyresö FF y después jugó en el FC Barcelona donde jugó 14 partidos y anotó dos goles.

Fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones dos años seguidos y fue seleccionada entre las 55 candidatas a formar parte del once FIFPro 2016. En 2017 llegó al PSG donde jugó 19 partidos, 17 de ellos como titular con 6 goles registrados.

También fue elegida novena mejor Playmaker de 2018 para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) y una de las mejores 50 jugadoras del mundo, y mejor jugadora española por el diario The Guardian.

En 2020 estableció una nueva marca en el FC Barcelona tras anotar 125 goles oficiales y dos años después llegó al Club Pachuca siendo el fichaje más importante en la historia de la Liga MX Femenil.

En 2023, Jenni Hermoso tuvo el logro más importante de su carrera convirtiéndose en campeona del mundo con la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2023, donde hubo una fuerte polémica ya que fue acosada sexualmente por Luis Rubiales.

Jenni Hermoso ya es una de las mejores futbolistas del mundo pues la FIFA la nominó como una de las tres mejores jugadoras del mundo para la próxima gala del premio The Best.

Jenni Hermoso ha disputado más de 500 partidos y tiene registrados más de 300 goles mientras que, en la selección española jugó 83 y anotó 38 goles. Su talento le ha traído 14 campeonatos nacionales, dos internacionales y más de 10 distinciones individuales.

Distinciones individuales:

MVP del España-Inglaterra de la Fase de grupos de la Eurocopa 2013 Trofeo Pichichi 2015-16 Preselección FIFPro 2016 86.ª Mejor jugadora del mundo según The Offside Podcast 2016 Trofeo Pichichi 2016-17 42.ª Mejor jugadora del mundo según The Offside Podcast 2017 9.ª Mejor Playmaker según IFHHS 2018 49.ª Mejor jugadora del mundo según The Offside Podcast 2018 Mejor jugadora de la jornada 18 de la Liga Iberdrola124 2019 Trofeo Pichichi 2018-19 Once ideal de la Liga 2018-19 MVP del España-Sudáfrica de la Fase de grupos del Mundial 2019 Trofeo Pichichi

Jenni Hermoso: la mejor futbolista pero también la más fuerte

Tras haber ganado la Copa Mundial de la FIFA 2023 con la selección española, la vida de Jenni Hermoso cambió cuando Luis Rubiales la agredió sexualmente frente a miles de personas y ahora el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol enfrenta casi tres años de cárcel.

“Que haya miles de jugadoras que estén contigo quiere decir que estás en el camino correcto, que tienes muchas manos detrás que te empujan a seguir haciendo lo que tú sientes y para mí fue algo muy importante porque me hizo sentir muy protegida” platicó Jenni Hermoso sobre el apoyo que recibió tras ser agredida sexualmente.

“Quiero seguir disfrutando de la selección, de Tigres y trabajo para seguir disfrutando de este deporte. Me ha cambiado muchas cosas. Futbolística y personalmente he podido cambiar bastante, pero me ha hecho ser una chica más fuerte. Me siento orgullosa de todo lo que he hecho y seguiré haciéndolo” expresó Jenni Hermoso.