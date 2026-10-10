Isaac del Toro no aguantó el ritmo impuesto en el Giro de Lombardía 2026 y cruzó la meta en el lugar 28 del último Monumento del año, lejos del podio de los ganadores.

El francés Paul Seixas, de 20 años, hizo historia al convertirse en el ganador más joven de esta carrera, cruzando la meta en solitario, por delante de Enric Mas y Giulio Ciccone.

Así quedó el podio del Giro de Lombardía 2026

Tras culminar el Giro de Lombardía 2026, el podio del evento quedó sin Isaac del Toro en los primeros lugares de la carrera.

Podio Giro de Lombardía 2026:

Paul Seixas Enric Mas Giulio Ciccone

Isaac del Toro vive un gran momento como ciclista

Isaac del Toro llegó mermado a la recta final de la temporada

Isaac del Toro no pudo alcanzar el podio en las clásicas italianas a las cuales llegó mermado por molestias en la rodilla.

El ciclista mexicano compartió hace unos días que tras el Mundial de Ciclismo de Ruta empezó a sentir molestias que le impidieron entrenar a fondo para el Gran Piemonte y el Giro de Lombardía.

El mexicano Isaac del Toro tendrá que descansar y recuperarse de cara a la temporada 2027 del ciclismo internacional.

Así queda el palmarés de Isaac del Toro como ciclista profesional

Después del Giro de Lombardía 2026, el palmarés de Isaac del Toro lo mantiene entre los mejores ciclistas del mundo.

En total, Isaac del Toro suma 33 victorias como profesional desde su debut en el año 2023.

Carreras ganadas por Isaac del Toro en 2026