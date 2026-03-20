Isaac del Toro enfrenta la carrera Milán-San Remo 2026 como uno de los grandes protagonistas el sábado 21 de marzo a partir de las 2:45 horas por ESPN y Disney+.
- Evento: Milán-San Remo 2026
- Fase: Única etapa
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Horario: 2:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026: Hora para ver al mexicano
Tras ganar la Tirreno-Adriático 2026, Isaac del Toro correrá la Milán-San Remo 2026 a las 2:45 horas.
Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026: Canal para ver al mexicano
ESPN y Disney+ transmitirán la carrera Milán-San Remo 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Milán-San Remo 2026
- Fase: Única etapa
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Horario: 2:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil de la Milán-San Remo 2026 que correrá Isaac del Toro
La Milán-San Remo 2026 tendrá a Isaac del Toro como gran protagonista en busca del podio.
Aunque la Milán-San Remo 2026 cuenta con figuras como Isaac del Toro, Filippo Ganna, Jonathan Milan y Wout van Aert, los reflectores se los llevan Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel.
- Con inicio en Pavia y final en la Vía Roma de San Remo, la edición de la Milán-San Remo 2026 cuenta con 298 kilómetros de recorrido.
- Será un trazado que se mantiene intacto desde hace varias décadas. La primera dificultad de la jornada llegará con el el Passo del Turchino.
- No bajará la dificultad hasta la Cipressa y el icónico Poggio cuando la balanza comience a inclinarse hacia uno de los aspirantes.