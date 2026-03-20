Isaac del Toro enfrenta la carrera Milán-San Remo 2026 como uno de los grandes protagonistas el sábado 21 de marzo a partir de las 2:45 horas por ESPN y Disney+.

  • Evento: Milán-San Remo 2026
  • Fase: Única etapa
  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Horario: 2:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático
Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026: Hora para ver al mexicano

Tras ganar la Tirreno-Adriático 2026, Isaac del Toro correrá la Milán-San Remo 2026 a las 2:45 horas.

Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026: Canal para ver al mexicano

ESPN y Disney+ transmitirán la carrera Milán-San Remo 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

  • Evento: Milán-San Remo 2026
  • Fase: Única etapa
  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Horario: 2:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Recorrido Milán-San Remo 2026
Recorrido Milán-San Remo 2026 (Especial )

Perfil de la Milán-San Remo 2026 que correrá Isaac del Toro

La Milán-San Remo 2026 tendrá a Isaac del Toro como gran protagonista en busca del podio.

Aunque la Milán-San Remo 2026 cuenta con figuras como Isaac del Toro, Filippo Ganna, Jonathan Milan y Wout van Aert, los reflectores se los llevan Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel.

  • Con inicio en Pavia y final en la Vía Roma de San Remo, la edición de la Milán-San Remo 2026 cuenta con 298 kilómetros de recorrido.
  • Será un trazado que se mantiene intacto desde hace varias décadas. La primera dificultad de la jornada llegará con el el Passo del Turchino.
  • No bajará la dificultad hasta la Cipressa y el icónico Poggio cuando la balanza comience a inclinarse hacia uno de los aspirantes.