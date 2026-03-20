Isaac del Toro enfrenta la carrera Milán-San Remo 2026 como uno de los grandes protagonistas el sábado 21 de marzo a partir de las 2:45 horas por ESPN y Disney+.

Evento: Milán-San Remo 2026

Fase: Única etapa

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 2:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026: Hora para ver al mexicano

Tras ganar la Tirreno-Adriático 2026, Isaac del Toro correrá la Milán-San Remo 2026 a las 2:45 horas.

Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026: Canal para ver al mexicano

ESPN y Disney+ transmitirán la carrera Milán-San Remo 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Milán-San Remo 2026

Fase: Única etapa

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 2:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Recorrido Milán-San Remo 2026 (Especial )

Perfil de la Milán-San Remo 2026 que correrá Isaac del Toro

La Milán-San Remo 2026 tendrá a Isaac del Toro como gran protagonista en busca del podio.

Aunque la Milán-San Remo 2026 cuenta con figuras como Isaac del Toro, Filippo Ganna, Jonathan Milan y Wout van Aert, los reflectores se los llevan Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel.