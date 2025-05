El ciclista mexicano Isaac Del Toro amplió su ventaja general con la “maglia rosa” de líder general del Giro de Italia 2025 tras la etapa 12; te decimos a qué hora y dónde ver el etapa 13 de la competencia.

Isaac del Toro sigue con buen paso arriba de su bicicleta rumbo a la última etapa en Roma, aunque quedan aún muchas etapas que debe sortear en el Giro de Italia 2025.

Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025: A qué hora ver la etapa 13

La etapa 13 del Giro de Italia 2025 en la que el ciclista mexicano, Isaac del Toro, defenderá el liderato, iniciará a las 5 de la mañana, tiempo del centro de México.

Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025: ¿Dónde ver la etapa 13?

Aunque no hay transmisión del Giro de Italia 2025 que domina el ciclista mexicano Isaac del Toro, nadie quiere perderse el resultado de la etapa 13 del evento, que iniciará el viernes 23 de mayo.

Evento: Giro de Italia

Etapa: Número 13

Fecha: Viernes 23 de mayo de 2025

Horario: 5 de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: Sin transmisión

¿Cómo quedó la etapa 12 del Giro de Italia que domina Isaac del Toro?

Isaac del Toro, ciclista mexicano que es líder en el Giro de Italia 2025 obtuvo una bonificación de tiempo de dos segundos en la etapa 12, y reforzó su lugar, ahora de 33 segundos sobre Juan Ayuso.

La etapa 12 fue más adecuada para los velocistas, aunque Del Toro no lo tuvo tan claro. “Recién este año hice mi primer sprint. Intento hacerlo de manera inteligente. Ahora me ha salido bien. Pero no soy un sprinter”, compartió.

La etapa 12 del Giro de Italia 2025 comenzó en Módena y recorrió el campo antes de finalizar en Viadana, en la región de Lombardía.

La etapa 13 del Giro de Italia 2025 será ligeramente montañosa, con una longitud de 180 kilómetros, con largada en Rovigo y meta en Vicenza, en un paso más rumbo al final de la competencia, el domingo 1 de junio en Roma.