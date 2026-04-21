Desarticulan organización acusada de prostitución en Italia que tenía entre sus clientes a futbolistas de la Serie A y otros deportes.

Futbolistas de estos equipos de la Seria A en Italia estaban relacionados con una organización acusada de explotación sexual:

Inter de Milan

Juventus

Sassuolo

Verona

Dicha red estaba bajo la fachada de una empresa que organizaba eventos exclusivos para deportistas de alto nivel y aparecen al menos 50 nombres de futbolistas de la Serie A.

Futbolistas de la Serie A están relacionados con investigaciones por prostitución

La investigación fue encabezada por la fiscal Bruna Albertani, quienes lograron detener a 4 personas relacionadas con una organización dedicada a la prostitución.

Este grupo delictivo operaba desde la ciudad de Cinisello Balsamo en Italia, donde ofrecían “paquetes” a clientes de alto valor adquisitivo que incluían:

Cena en un restaurante exclusivo

Acceso a discotecas

Encuentros sexuales en hotel de lujo o departamentos

Consumo de óxido nitroso, ya que no se detecta en el antidoping

Inter de Milan gol (Captura de video)

Entre los principales clientes de esta organización dedicada a la prostitución están futbolistas de la Serie A, así como figuras públicas y empresarios.

Se estima que entre 50 y 70 futbolistas de la Serie A están en la lista de clientes de esta organización, pero no se ha revelado su identidad y tampoco están bajo investigación.

Los servicios de prostitución captaba clientes también en redes sociales, ya que tenía una cuenta llamada “Made_luxury_concierge” la cual ofrecía:

Eventos exclusivos

Viajes a la isla griega de Mykonos

Un día juegas en el Puebla y al otro le metes un golazo a la Juventus en la Champions League (Fabio Ferrari / AP)

Pilotos de la Fórmula 1 eran clientes de organización dedicada a la prostitución

La investigación sobre la organización dedicada a la explotación sexual en Italia, inició por la denuncia de una mujer que aseguraba que la obligaron a trabajar incluso durante la pandemia.

Las pesquisas arrojaron conversaciones donde se ve que un piloto de la Fórmula 1 fue cliente de esta red de prostitución, por lo que otras figuras del deporte habrían sido clientes.

Mujeres acudían a las citas con deportistas y eran “invitadas” a tener relaciones sexuales con ellos; solo quedaban con la mitad de las ganancias.

Los futbolistas habrían dejado ganancias de más de 3 millones de pesos a esta organización, obtuvieron un total de más de 24 millones de pesos.