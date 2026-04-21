Desarticulan organización acusada de prostitución en Italia que tenía entre sus clientes a futbolistas de la Serie A y otros deportes.

Futbolistas de estos equipos de la Seria A en Italia estaban relacionados con una organización acusada de explotación sexual:

  • Inter de Milan
  • Juventus
  • Sassuolo
  • Verona

Dicha red estaba bajo la fachada de una empresa que organizaba eventos exclusivos para deportistas de alto nivel y aparecen al menos 50 nombres de futbolistas de la Serie A.

Futbolistas de la Serie A están relacionados con investigaciones por prostitución

La investigación fue encabezada por la fiscal Bruna Albertani, quienes lograron detener a 4 personas relacionadas con una organización dedicada a la prostitución.

Este grupo delictivo operaba desde la ciudad de Cinisello Balsamo en Italia, donde ofrecían “paquetes” a clientes de alto valor adquisitivo que incluían:

  • Cena en un restaurante exclusivo
  • Acceso a discotecas
  • Encuentros sexuales en hotel de lujo o departamentos
  • Consumo de óxido nitroso, ya que no se detecta en el antidoping
Inter de Milan gol
Inter de Milan gol (Captura de video)

Entre los principales clientes de esta organización dedicada a la prostitución están futbolistas de la Serie A, así como figuras públicas y empresarios.

Se estima que entre 50 y 70 futbolistas de la Serie A están en la lista de clientes de esta organización, pero no se ha revelado su identidad y tampoco están bajo investigación.

Los servicios de prostitución captaba clientes también en redes sociales, ya que tenía una cuenta llamada “Made_luxury_concierge” la cual ofrecía:

  • Eventos exclusivos
  • Viajes a la isla griega de Mykonos
Un día juegas en el Puebla y al otro le metes un golazo a la Juventus en la Champions League
Un día juegas en el Puebla y al otro le metes un golazo a la Juventus en la Champions League (Fabio Ferrari / AP)

Pilotos de la Fórmula 1 eran clientes de organización dedicada a la prostitución

La investigación sobre la organización dedicada a la explotación sexual en Italia, inició por la denuncia de una mujer que aseguraba que la obligaron a trabajar incluso durante la pandemia.

Las pesquisas arrojaron conversaciones donde se ve que un piloto de la Fórmula 1 fue cliente de esta red de prostitución, por lo que otras figuras del deporte habrían sido clientes.

Mujeres acudían a las citas con deportistas y eran “invitadas” a tener relaciones sexuales con ellos; solo quedaban con la mitad de las ganancias.

Los futbolistas habrían dejado ganancias de más de 3 millones de pesos a esta organización, obtuvieron un total de más de 24 millones de pesos.

Fórmula 1 podría cancelar dos carreras por conflicto en Medio Oriente
Fórmula 1 podría cancelar dos carreras por conflicto en Medio Oriente (Altaf Qadri / AP)