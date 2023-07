Tom Brady está en la mira de todos luego de ser fotografiado por los paparazzis pasando el tiempo con Irina Shayk, modelo de lencería y ex novia de Cristiano Ronaldo.

Tom Brady levantaría las sospechas del mundo de la farándula y los deportes, al mantener un romance secreto con Irina Shayk, la ex pareja de Cristiano Ronaldo.

El portal Page Six compartió este lunes 24 de julio un grupo de imágenes exclusivas donde se muestra al ex mariscal de campo de la NFL y a la modelo de 37 años de edad muy cariñosos.

Cabe resaltar que la primera vez que el siete veces campeón del futbol americano profesional fue visto con Irina, fue el pasado viernes 21 de julio en Los Ángeles.

La supuesta relación entre Brady y Shayk habría pasado desapercibida por parte del Bicho, más no por la ex esposa de la leyenda de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Irina Shayk (@irinashayk)

Ex esposa de Tom Brady reacciona a la supuesta relación que mantiene con Irina Shayk

Tom Brady no pudo evitar que su ex esposa, Gisele Bündchen, se metiera en lo que parece ser su nueva relación amorosa con la modelo rusa, Irina Shayk, ex novia de Cristiano Ronaldo.

“No estoy nada contenta”, fueron las palabras de la también modelo brasileña, cuando se le pidió que opinara al respecto de las imágenes que compartió el portal Page Six.

La leyenda de la NFL puso fin a su matrimonio con Gisele Bündchen en octubre del año pasado, aún cuando la mujer de 43 años había soñado pasar el resto de su vida al lado del ex mariscal de campo.

Este enredo, digno de los titulares de las revistas de la farándula, podría obtener más respuestas conforme avancen los días y se revelen más detalles del probable noviazgo de Brady y Shayk.

Gisele Bündchen / Tom Brady (AP)

Tom Brady anuncia su participación en las carreras de botes eléctricos

Ton Brady ha dejado los emparrillados tras una brillante carrera en la NFL, sin embargo, su participación en el mundo de los deportes sigue latente.

La ex estrella de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers anunció en días anteriores su participación en las carreras de botes eléctricos.

Brady formará parte de la competencia en la que figuras como Checo Pérez, Rafael Nadal y Didier Drogba, ocupan también un lugar como presidentes de algunos de los equipos protagonistas.

