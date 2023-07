Sergio Canales fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Rayados de Monterrey y el jugador español no perdió tiempo para dar sus primeras palabras como futbolista de la pandilla, las cuales ilusionaron a toda la afición regiomontana.

Hoy Rayados de Monterrey dio a conocer la llegada de su bombazo, Sergio Canales, a quien entrevistaron y dio sus primeras palabras, en cuales destacó las ganas de ganar cosas importantes, las cuales ilusionaron a toda la afición.

Tras una dura y larga negociación, Sergio Canales por fin fue presentado con el equipo de la pandilla, del cual se esperan cosas importantes y que su experiencia dentro futbol internacional venga a aportar tanto a Rayados de Monterrey como a la Liga MX.

El mediocampista español, señaló que se siente con muchas ganar de empezar ya el torneo, donde además confirmó que está en el mejor momento de su carrera.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me siento muy ilusionado y con ganas de conseguir grandes cosas con el Monterrey”. @SergioCanales 🗣️💙



— Rayados (@Rayados) July 24, 2023

Sergio Canales nueva experiencia fuera de España

Dentro de la entrevista, Sergio Canales dejó claro que en su mente siempre estuvo venir a Rayados de Monterrey, pues su deseo era vivir una nueva experiencia fuera de España.

El jugador español, resaltó que junto a su familia buscaban vivir una nueva experiencia fuera de España, pues a lo largo de su carrera futbolística, Sergio Canales no ha salido de su país.

“Hace un tiempo, decidí que me apetecía una experiencia fuera de nuestra hogar, de mi casa, donde hemos estado toda mi carrera y México es un país que nos encanta, hemos ido varias veces, la cultura, las personas que hemos conocido,la comida, es algo que nos apasiona”. dijo Canales.

Además el español se decantó por el proyecto que le ofrecio Rayados de Monterre, quienes buscan siempre ser un equipo ganador

“Desde el principio mostraron mucha confianza, mucho interés, a mi lo que me gusto fue el proyecto, que quiere ganar y conseguir triunfos y eso es lo importante”. Detalló Canales

Andrés Guardado influyó en Sergio Canales

En la oferta aceptada por Sergio Canales, Andrés Guardado quien compartió vestidor en el Real Betis influyó para dar el si. Así lo confirmó el mediocampista español.

Andrés Guardado y Sergio Canales fueron compañeros de equipo y no sólo eso, si no que son grandes amigos, el jugador mexicano influyo para que el español aceptara venir a jugar a la Liga MX

“Andres, es de los mejores amigos que he hecho en el futbol, es como mi familia, me ayudó mucho para tomar esta decisión, él como su familia; Héctor Moreno he hablado con él, su mujer y mi mujer tienen buena ralación, sin duda son cosas que ayudan, también tengo buena relación con Carlos Vela” puntualizó el español.

