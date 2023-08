Un ciclista paralímpico recibió un reloj como premio pero indignó a muchos, pues el atleta no tiene brazos y fue un momento bastante incómodo.

Y es que, todo se dio durante el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow, cuando le regalaron un reloj a un ciclista paralímpico sin brazos.

En el video se observa el incómodo momento de una persona dándole el reloj de pulsera a Ricardo Ten, el español que se coronó en el Mundial e incluso tuvo dificultad para sostener el regalo.

Sin embargo, Ricardo Ten lo sostuvo y agradeció mientras posaba para las cámaras con su medalla colgando. Después de eso, varios usuarios recalcaron que probablemente la acción no tenía una mala intención pero estuvo muy fuera de lugar.

“Controversia en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow. Le entregan un reloj de pulsera a Ricardo Ten, ciclista español sin brazos”, se lee en Twitter.

“Pienso no hubo malicia pero gran estupidez no pensar en esto. Felicidades al ciclista, no solo por su triunfo, pero por la elegancia de su acto al recibir el reloj”, escribió un usuario.

“No hubo malicia, pero igualmente no estuvo bien....”, escribieron.

🇬🇧 | INSÓLITO: Controversia en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow. Le entregan un reloj de pulsera a Ricardo Ten, ciclista español sin brazos. pic.twitter.com/XFHvVimT4F — UHN Plus (@UHN_Plus) August 15, 2023

¿Quién es Ricardo Ten?

Ricardo Ten Argilés es un atleta español de 47 años de edad, nació en Valencia el 11 de agosto de 1975.

Compite en natación y ciclismo adaptado en pista, acumula 8 medallas en los Juegos Paralímpicos que ha asistido, desde 1996 hasta 2020, la última que consiguió fue en Tokio.

Mexicanos en el Mundial de Ciclismo 2023

El Mundial de Ciclismo se llevó a cabo poco antes que el Paralímpico, en Glasgow, Escocia, del 3 al 13 de agosto.

La Selección de ciclismo en pista que fue a representar al país estuvo conformada por: Yuli Verdugo, Victoria Velasco, Antonieta Gaxiola, Yareli Acevedo, Jessica Salazar, Yareli Salazar, Daniela Gaxiola, María José Vizcaino, Ismael Verdugo, Jafet López, Ricardo Peña y Juan Carlos Ruiz.

Mientras que, en la modalidad BMX freestyle park estuvieron: Kevin Peraza, Sofía Báez y Dante Tabuyo tendrán participación, mientras que en BMX racing verán acción Kevin Mireles y Edgar Rodarte; la selección de ruta que se presenta en este evento se conforma por Marcela Prieto, Andrea Ramírez, Anet Barrera, José Juan Prieto y Cesar Macías.

