Este miercoles 20 de septiembre siguen los partidos correspondientes a la jornada 1 de la UEFA Champions League: debuta el Real Madrid, el Bayern Munich, Manchester United, PSV con el regreso de un mexicano a la máxima competencia a nivel de clubes.

Todo iniciara con los partidos entre el Real Madrid vs Union Berlin, SC Braga vs Napoli, Bayern Munich vs Manchester United, Arsenal vs PSV Eindhoven, entre otros juegos los que completan los juegos de la jornada 1.

Para cerrar la agenda de hoy, habrá actividad de un mexicano, el Chucky Lozano jugará con el PSV Eindhoven contra el Arsenal en calidad de visitante a las 13:00 hrs, tiempo del centro de México.

Real Madrid vs Union Berlin: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Todo comienza con el regreso del máximo ganador en la historia de la Champions League el Real Madrid recibe al Union Berlin de Alemania en el Estadio Santiago Bernabéu y empieza su camino para un nuevo trofeo.

Partido: Real Madrid vs Union Berlin

Hora: 10:45 horas

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Donde ver: TNT y HBO Max

SC Braga vs Napoli: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Napoli actual campeón de Italia visita el Estadio Municipal de Braga cuando se enfrente al SC Braga y buscará revancha ya que la temporada pasada en Champions League se quedó en Cuartos de Final.

Partido: SC Braga vs Napoli

Hora: 13:00 horas

Sede: Estadio Municipal de Braga

Donde ver: HBO Max

Bayern Munich vs Manchester United: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Sin duda será de los mejores partidos de la semana ya que el Bayern Munich recibe al Manchester United en la jornada 1 de la UEFA Champions League y ambos equipos buscarán los primeros tres puntos.

Partido: Bayern Munich vs Manchester United

Hora: 13:00 horas

Sede: Estadio Allianz Arena

Donde ver: HBO Max

Arsenal vs PSV Eindhoven: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Comienza la Champions League para el Chucky Lozano otro mexicano más que disputará el torneo más importante a nivel de clubes del mundo y será con el PSV Eindhoven que visitará Londres para enfrentar al Arsenal.

Partido: Arsenal vs PSV Eindhoven

Hora: 13:00 horas

Sede: Emirates Stadium

Donde ver: TNT HBO Max

Partidos restantes de la jornada de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran la jornada de hoy:

Galatasaray vs FC Copenhague

Benfica vs Red Bull Salzburgo

Real Sociedad vs Inter Milan

Sevilla vs Lens

