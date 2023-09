Este martes 19 de septiembre comineza la jornada 1 de la Champions League con partidos sumamente interesantes , el Barcelona, Manchester City, Milán, PSG y por supuesto habrá participación de un mexicano en el mejor torneo de clubes del mundo.

Todo comenzará con el partido entre AC Milan vs Newcastle, posteriormente hay juegos entre el PSG vs el Borussia Dortmund, también el Manchester City vs Estrella Roja de Belgrado y el Barcelona vs Royal Antwerp FC.

Para cerrar la actividad del día de hoy, el mexicano Santiago Giménez jugará con el Feyenoord vs Celtic y será la primera vez que el delantero juegue la UEFA Champions League en toda su carrera.

AC Milan vs Newcastle: ¿A qué hora y donde ver en vivo el partido de la Champions League?

La actividad de la UEFA Champions League comienza con el AC Milan vs Newcastle en la jornada 1 desde el Estadio Giuseppe Meazza en Milan en donde será un duelo de poder a poder ya que será la primera vez que se enfrentaran.

El Milán viene der ser goleado en casa ante el Inter de Milan en el derby de la Madonina, mientras que el Newcastle viene de ganarle 1-0 al Brentford en la Premier League.

Partido: AC Milan vs Newcastle

Hora: 10:45 horas

Sede: Estadio Giuseppe Meazza

Donde ver: TNT Sports y HBO Max

Manchester City vs Estrella Roja Belgrado: ¿A qué hora y donde ver en vivo el partido de la Champions League?

El actual campeón de la Champions League, está de regreso y buscará defender su corona desde la primera jornada al enfrentarse al Estrella Roja Belgrado desde el Etihad Stadium, casa del Manchester City.

Partido: Manchester City vs Estrella Roja Belgrado

Hora: 13:00 horas

Sede: Etihad Stadium

Donde ver: HBO Max

París Saint-Germain vs Borussia Dortmund: ¿A qué hora y donde ver en vivo el partido de la Champions League?

El París Saint-Germain ya no cuenta con dos de sus máximas figuras como lo es Lionel Messi y Neymar Jr, pero con Kylian Mbappé buscarán la conquista de su primera Champions League en su historia pero primero se medirán al Borussia Dortmund en la fecha 1.

Partido: París Saint-Germain vs Borussia Dortmund

Hora: 13:00 horas

Sede: Parc des Princes

Donde ver: TNT Sports y HBO Max

FC Barcelona vs Royal Antwerp FC: ¿A qué hora y donde ver en vivo el partido de la Champions League?

El FC Barcelona busca una nueva revancha en la Champions League ya que en los últimos dos años no han pasado de fase de grupos y ahora enfrentaran en la jornada 1 vs el Royal Antwerp FC de Bélgica y los dirigidos por Xavi Hernández tratarán de pasar de grupos.

Partido: FC Barcelona vs Royal Antwerp FC

Hora: 13:00 horas

Sede: Estadio Lluís Companys

Donde ver: HBO Max

Feyenoord vs Celtic: ¿A qué hora y donde ver en vivo el partido de la Champions?

Comienza el camino en la Champions League para un mexicano más, Santiago Giménez jugará con el Feyenoord por primera vez en la mejor competencia a nivel de clubes en el mundo al enfrentarse al Celtic de Escocia en la jornada 1 de esta competencia.

Partido: Feyenoord vs Celtic

Hora: 13:00 horas

Sede: Stadion Feijenoord

Donde ver: HBO Max

