Holly Sonders, novia de Óscar de la Hoya se tatuó el rostro del boxeador en la espalda y dedicó emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Holly Sonders y Óscar de la Hoya anunciaron recientemente su noviazgo en redes sociales, desde entonces han estado en el ojo del huracán.

Sus apasionadas maneras de demostarse cariño, una vez más desataron crítcas, pues la ex golfista Holly Sonders presumió que llevará al ex puglista para siempre en su piel.

Holly Sonders compartió la fotografía a través de sus redes sociales y escribió el significado de lo que lleva plasmado en su piel.

“Querido Oscar: Tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya ... excepto esto. Este tatuaje significa el día en que te convertiste en El Niño de Oro. El momento en que ganaste la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y miraste a tu madre (al cielo), que había fallecido unos meses antes. Te amo Oscar De La Hoya”.

Holly Sonders y Óscar de la Hoya

Holly es actual presentadora de un canal de televisión deportivo y en su faceta profesional fue como logró coincidir con el Golden Boy.

Meses más tarde dieron a conocer su romance a través de redes sociales donde lucían muy enamorados. Ahor a, después de 3 meses de relación Holly decidió mostrarle su amor con un tatuaje.

Golden Boy respondió a la publcación expresando que nunca nadie lo había hecho sentir de esa manera y era el mejor regalo que había recibido en la vida.

“Nadie entenderá lo que siento. Los últimos 35 años me he dedicado y consagrado al público, pero finalemente me siento amado de la manera que siempre he merecido. Holly, tu me has hecho mi mejor versión y es el mejor regalo que he recibido”, escribió de la Hoya.

Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya (Etzel Espinosa / Mexsport / ETZEL ESPINOSA)

Óscar de la Hoya y Canelo

Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez no sostienen una buena relacón, debido a los conflictos que tuvieron en la promotora.

Sin embargo, después de la pelea que sostuvo el tapatío contra Saunders, aseguró que a de la Hoya solo le interesaba la bebid a, por ello Golden Boy respondió pidiendo respeto.

“Canelo lo hizo excelente en pelea. Si habló mal de mí, la verdad está bien. Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me de nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo” , aseguró.