México.- Ilunga Makabu dice que le gustaría ganarle al Canelo Álvarez en México, por ende, se especula que dicha pelea se llevaría a cabo en el Estadio Azteca.

En su visita a la CDMX con motivo de la 59ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Ilunga Makabu, quien será el próximo rival del Canelo Álvarez, comentó que le gustaría pelear en México.

Incluso, el boxeador congoleño, actual campeón de peso crucero del CMB, dijo que ya ha visitado México en anteriores ocasiones , de modo que no le pesaría pelear aquí contra Saúl Álvarez.

Asimismo, Ilunga Makabu le mandó una advertencia al mexicano en entrevista con El Heraldo, pues dijo que pelear en peso crucero no es nada sencillo, aunado a ello, prometió victoria por nocaut .

“Esta es la cuarta vez que vengo a México, he estado aquí antes, incluso de vacaciones en Cancún, así que claro que me gustaría venir acá a retener mi cetro ante ‘Canelo’, me gustaría ganarle en su propio país y demostrarle que subir al peso crucero no es nada sencillo”

Canelo Álvarez