Chivas ha iniciado una limpia de cara al Apertura 2025 en donde quieren volver a meterse de lleno a la pelea por el título de la Liga MX Femenil.

En el torneo anterior Chivas se quedó a un pasito de volver a una final de Liga MX Femenil, instancia que no disputan desde el Clausura 2022, cuando fueron campeones por última vez.

Es por ello que para este nuevo torneo la directiva encabezada por Nelly Simon y el cuerpo técnico de Antonio Contreras están armando un plantel más competitivo.

Por lo que ya dieron a conocer algunas de las bajas del Rebaño, una situación que destapó un supuesto abuso del DT del cuadro rojiblanco.

“Hacía comentarios sobre las piernas de las jugadoras”: Revelan presuntos abusos en Chivas Femenil

En la última semana Chivas Femenil anunció cinco bajas de cara al Apertura 2025, algunas de las jugadoras que ya no entraron en planes de la directiva disputaron pocos minutos en su estancia en el equipo.

Por lo que los fans comenzaron a pedir explicaciones sobre las decisiones que originaron su salida ya que casi no jugaron pero no por errores sino por decisión técnica y fue esta situación la que destapó un supuesto escándalo que involucraría a Antonio Contreras, el DT de Chivas.

Una cuenta de nombre Valeria Montes reveló el ambiente hostil que supuestamente se vive al interior del vestidor de Chivas encabezado por el estratega español: “Antonio hacía comentarios sobre las piernas de las jugadoras, decía y hacía cosas fuera de lugar, incómodas e inaceptables y nadie nunca dijo nada para defenderlas”, escribió la usuaria en un hilo de X.

Revelan presuntos abusos en Chivas Femenil (CAPTURA X: @_notmeitsyou1)

Ex jugadora de Chivas retuiteó la publicación que reveló el presunto abuso en Chivas Femenil

De acuerdo con la cuenta antes mencionada, la directiva de Chivas ha respaldado el proyecto de Antonio Contreras por lo que el DT presuntamente habría abusado de ese apoyo para amenazar a las jugadoras.

“Las atacaba directamente, las amenazaba diciendo que iba a ponerlas transferibles si no hacían lo que él quería. Eso no es ser líder, es abusar del poder que tiene como DT y sabiendo que no habrían represalias en su contra porque la DD todo le permite” escribió la cuenta que lleva por nombre Valeria Montes.

Horas después de que la cuenta revelará estos presuntos abusos de poder en Chivas, Bianca Mora, una de las jugadoras que fue baja del Rebaño retuiteó el posteo donde se menciona los comentarios que el DT le hacía a las futbolistas pero, minutos después deshizo esta acción por la que ya no se puede ver en su perfil.