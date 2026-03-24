La temporada de la Fórmula 1 continúa con el GP de Japón 2026. Las actividades serán entre las entre las 20:30 y 1 de la mañana. Transmiten SKY Sports Izzi y F1TV con Checo Pérez en la pista.

Práctica 1 | Jueves 26 de marzo | 20:30 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 27 de marzo | 0:00 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 28 de marzo | 20:30 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 28 de marzo | 0:00 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

GP de Japón 2026 | Sábado 28 de marzo | 23 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

GP de Japón 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su temporada con el GP de Japón 2026, cuyas actividades inician el jueves 26 de marzo y culminan el domingo 29 de marzo.

GP de Japón 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Japón 2026 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, continuará con la clasificación y el evento cerrará con la carrera principal.

Los horarios de actividades van de las 20:30 a la 00:00 horas.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Japón 2026:

Práctica 1 | Jueves 26 de marzo | 20:30 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 27 de marzo | 0:00 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 28 de marzo | 20:30 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 28 de marzo | 0:00 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

GP de Japón 2026 | Sábado 28 de marzo | 23 horas | SKY Sports Izzi y F1TV

GP de Japón 2026: Fechas, horarios y dónde ver la carrera de la Fórmula 1. (@F1)

GP de Japón 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Japón 2026 será a través de la cadena SKY Sports e Izzi, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).