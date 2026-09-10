El GP de España 2026 llega por primera vez a la Fórmula 1 y se realizará del 11 al 13 de septiembre con transmisión en SKY Sports, Izzi y F1TV en México.

Práctica 1 | Viernes 11 de septiembre | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 11 de septiembre| 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 12 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Sábado 12 de septiembre | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de España 2026 | Domingo 13 de septiembre| 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Circuito del Gran Premio de España en Madrid (Bernat Armangue / AP Photo/Bernat Armangue)

GP de España 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 se realizará en el GP de España 2026 del viernes 11 al domingo 13 de septiembre y la actividad en pista contará con: tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de España 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 llegará por por primera vez a Madring, circuito que será sede del GP de España 2026, y que será la carrera en casa de Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.

Práctica 1 | Viernes 11 de septiembre | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 11 de septiembre| 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 12 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Sábado 12 de septiembre | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de España 2026 | Domingo 13 de septiembre| 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de España 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

El GP de España 2026 de la Fórmula 1 se podrá ver en SKY Sports, Izzi y F1TV en México.