David Faitelson decidió hablar en una entrevista con Rafa Puente en la que mencionó el daño moral que le provocó que en las redes sociales se le acusara a su hija de tramposa.

La polémica surgió a raíz de que la hija de David Faitelson vino desde San Francisco a la Ciudad de México para correr el maratón de nuestra ciudad en el que varios usuarios la acusaron de hacer trampa.

“Mi hija vino desde San Francisco a correr el Maratón de la Ciudad de México, pero luego de eso, algunos estúpidos sin cerebro la acusaron de tramposa, algo que me afectó”: David Faitelson.

David Faitelson mencionó que las críticas a él se le resbalan, pero ya cuando se meten con su familia es otra cosa, “me afectó que criticaran a mi hija, a mi familia”.

¿La hija de David Faitelson hizo trampa en el Maratón de la CDMX?

La hija de David Faitelson que se llama Dafne, vino a correr el Maratón de la CDMX junto a alguno de sus tíos, pero fue acusada de no correr los 42 kilómetros, algo que molestó a David Faitelson.

David Faitelson le había dicho a su hija Dafne que tuviera cuidado con la altura de la CDMX, algo que no le importó a su hija y decidió asistir al Maratón, sin embargo, las críticas a Faitelson no se hicieron esperar.

“Mi hija vino al Maratón de la CDMX, pero fue criticada por no recorrer los 42 kilómetros, algo que me molestó debido a que su vida no tiene injerencia en lo que yo hago en los medios”: David Faitelson.

Dafne me llama y me pide disculpas por las críticas hacia ella, y le dije: “No, no, como te voy a disculpar, no pasa nada”, pero ese ha sido el último golpe que me ha afectado como persona.

Algunos colegas aprovecharon el momento para ofenderme, es un golpe bajo, dice David Faitelson

David Faitelson mencionó que luego de que su hija fuera acusada de no terminar el Maratón de la CDMX, algunos de sus colegas le dieron un golpe bajo al recriminarle ese hecho.

“Algunos compañeros míos aprovecharon la polémica para decirme: ¿Por qué no hablas de las trampas del Maratón de la CDMX?, eso me lastimó, mi hija me habló para pedirme perdón”: David Faitelson.

David Faitelson aseguró que esas críticas hacia su hija sí le hicieron mucho daño, pero que trata de superarlo y mantener la postura frente a las cámaras.