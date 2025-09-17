Un año ha pasado desde el fallecimiento de André Marín (QEPD), uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México que perdió la vida por complicaciones de salud a los 52 años de edad; sin embargo, su legado sigue más vivo que nunca gracias a su hijo, André Marín Jr, quien en redes sociales recordó la fecha y le dedicó una emotiva carta.

Es importante recordar que, a manera de homenaje, el hijo de André Marín mantuvo activas las cuentas de redes sociales oficiales de su padre y ahí, continuamente comparte contenido orientado a noticias deportivas, opiniones de la Liga MX y otros temas, sobre todo del futbol, pero esta vez, compartió una carta a razón del cumplimiento de un año de la fecha del deceso.

En el texto, el hijo de André Marín se refirió a él como “el mejor padre” que pudo tener, así como un gran esposo para su madre y un ser humano ejemplar en general, razones por las cuales se siente motivado para salir adelante todos los días.

La carta que publicó el hijo de André Marín en redes sociales

En las plataformas de redes sociales oficiales de André Marín, su hijo publicó una carta que destacó tanto la memoria como las virtudes y enseñanzas que en vida les dio, mismas que lo acompañan diariamente para salir adelante.

“Hoy hace un año que nos despedimos de ti, pero nos acompañas en cada momento. Tu recuerdo nos impulsa, nos motiva a seguir adelante y a dar lo mejor de nosotros cada día, porque ese fue el ejemplo que nos diste hasta el final.

“Fuiste el mejor padre, esposo y ser humano que nos pudo haber tocado y nuestro mundo nunca será lo mismo sin ti, pero puedes estar tranquilo, ya que, gracias a ti, podemos enfrentarnos a todo lo que nos depare el camino.

“Gracias por ser quien fuiste, gracias por ayudarme a sur quien soy y gracias a Dios por habernos permitido tenerte en nuestras vidas. Te extrañamos ayer, hoy y siempre.

“¡Te amamos con toda el alma!”, redactó el hijo de André Marín.

¿Quién fue André Marín?

André Marín fue un periodista deportivo que inició su carrera en TV Azteca, canal en el que se formó y creció en el ámbito hasta el momento de decidir dar un paso con rumbo hacia Fox Sports, canal de televisión de paga donde se le recuerda, principalmente, como conductor del programa de debate La Última Palabra.

En la última etapa de su vida profesional, André Marín fue una de las contrataciones más mediáticas toda vez que llegó, casi al mismo tiempo que David Faitelson, a TUDN, empresa donde resultaba difícil imaginar verlo por su formación profesional, pero en donde también dio muestras de su talento y profesionalismo.

A los 52 años, André Marín tuvo complicaciones de salud que derivaron en su fallecimiento el pasado 16 de septiembre del 2024, por lo que, a un año de su pérdida, fue recordado en redes sociales por su hijo.