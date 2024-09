El polémico periodista deportivo, André Marín, está delicado de salud por un padecimiento que lo afecta desde 2019, antes de la pandemia de Covid 19.

En 2019, André Marín contó que estuvo varios días en el hospital tras infectarse de Clostridium, una bacteria que afecta el estómago de los seres humanos y que puede llegar a perforar el intestino y el páncreas.

“Antes de la pandemia del Covid, me dio una cosa Javier, que no se la recomiendo a nadie, que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, dijo en entrevista con Javier Alarcón.

¿Quién es André Marín, el periodista deportivo que está delicado de salud?

André Marín es considerado por muchos como uno de los mejores periodistas mexicanos de la historia, pues a lo largo de los años, sus polémicas opiniones han dado mucho de qué hablar.

André Marín inició su carrera dentro del periodismo deportivo a sus 14 años de edad, en Imevisión, lo que hoy conocemos como TV Azteca, bajo el mando de José Ramón Fernández.

Con el paso de los años, se ganó la confianza de José Ramón Fernández a tal grado de ser uno de sus consentidos, pues era el reportero de cancha de la Selección Mexicana.

Además, era habitual verlo en los programas de opinión de TV Azteca como DeporTV o Los Protagonistas, al lado de grandes referentes como David Faitelson, Christian Martinoli y Luis García.

La carrera de André Marín tras su salida de TV Azteca

Tras la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca, comenzaron los problemas entre André Marín y sus compañeros, los cuales llegaron a tanto que ocasionaron su salida del empresa del Ajusco.

Luego de graves problemas con personajes como Christian Martinoli, Luis García, Enrique Garay y Antonio Rosique, en 2012 André Marín anunció su llegada a Fox Sports, donde se convirtió en el conductor principal de La Última Palabra y Fox Sports Radio.

En 2023, el comentarista nuevamente estuvo en el ojo del huracán, pues firmó con TUDN, empresa a la que atacó por muchos años, en un convenio que supuestamente se hizo a espaldas de Fox Sports.