La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX anunciaron modificaciones al modelo deportivo del futbol mexicano que entrarán en vigor a partir de 2027, con una nueva estructura de categorías y un mecanismo que permitirá el acceso a Primera División únicamente a los clubes que cumplan con determinados requisitos.

El nuevo sistema estará organizado mediante una pirámide de competencias, encabezada por la Liga de Expansión, mientras que la Liga Premier, Liga TDP y el sector amateur quedarán bajo la estructura de la FMF.

La Liga MX, por su parte, continuará funcionando de manera independiente como la máxima categoría.

Habrá nuevo modelo para que clubes de la Liga de Expansión lleguen a la Liga MX

Aunque no se contempla un regreso inmediato del ascenso y descenso tradicional, sí existirá la posibilidad de que un club llegue a la Liga MX si cumple con los criterios establecidos por la Federación.

El Atlante, que adquirió la franquicia de Mazatlán, fue señalado como un ejemplo del tipo de operación que actualmente permite el acceso al máximo circuito bajo las nuevas condiciones.

Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, reconoció que actualmente no existen las condiciones necesarias para recuperar el sistema tradicional.

“En el tema del ascenso y descenso, hoy no estamos preparados para eso, no hay viabilidad y trabajaremos para eso con este nuevo sistema de gobernanza”. Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX.

Correcaminos de la Liga de Expansión (captura de pantalla)

Existe respaldo de los clubes hacia el nuevo modelo deportivo

La FMF aseguró que el nuevo modelo cuenta con el respaldo de los 18 clubes de Liga MX, una amplia mayoría de instituciones de Expansión y dirigentes de Liga Premier, Liga TDP y sector amateur.

Así, el futbol mexicano inicia una nueva etapa en la que el ascenso seguirá siendo posible, aunque condicionado al cumplimiento de requisitos deportivos, administrativos y financieros.