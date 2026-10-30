La Federación Méxicana de Fútbol (FMF) informa que, como parte de las acciones para impulsar el desarrollo de la pirámide del fútbol mexicano, se aprobó la creación de un fondo de solidaridad destinado a continuar fortaleciendo a la Liga de Expansión y a todos sus clubes.

Este fondo busca apoyar las inversiones necesarias para consolidar sus estructuras deportivas, administrativas y de infraestructura, contribuyendo a que los clubes avancen hacia el cumplimiento de los requisitos para participar en la LIGA MX.

¿Para qué servirá el fondo de solidaridad de la FMF?

Los fondos de solidaridad sirven para repartir parte de los ingresos del fútbol de categorías de mayor capacidad económica entre clubes y categorías con menos recursos para fortalecer al conjunto de la competencia.

En concreto, la FMF detalló que se busca incentivar la formación de talento de los jugadores mexicanos de la LIGA MX, mejorar la infraestructura en beneficio de los aficionados, ampliar la capacidad de gestión de los clubes en el ámbito administrativo, comercial y de servicios.

Por su parte, el comisionado Mikel Arriola señaló que este fondo es el inicio de una política de fondo a cargo de la FMF para incentivar a los formadores de talento con recursos que se reinviertan y fortalezcan su capacidad para escalar en las distintas divisiones que conforman la pirámide del fútbol mexicano, misma que descansa en el sector amateur y culmina en la LIGA MX.