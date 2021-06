Cada día falta menos para la tan esperada presentación de Florian Thauvin como nuevo jugador del Club Tigres, la cual será al más puro estilo del futbol de Europa.

Y es que Florian Thauvin, quien llega procedente del Olympique de Marsella, podrá ser recibido por miles de aficionados de Tigres, quienes se darán cita en el Estadio Universitario.

Florian Thauvin, la nueva joya francesa de los Tigres, llegará a Monterrey, Nuevo León, el jueves por la noche, pero será el viernes cuando sea presentado.

El jugador francés, que ya jugó con Gignac, acudirá al Estadio Universitario, donde será recibido por alrededor de 11 mil aficionados de Tigres.

De acuerdo a reportes, para la presentación de Thauvin, el club de la UANL seguirá los protocolos como si se tratara de un partido de Liga MX.

Florian Thauvin se encuentra ansioso y emocionado por conocer ya a la afición de Tigres, la cual es considerada como una de las mejores de México.

“Nos vemos el viernes en el Volcán, ya los quiero conocer. Un tigre nunca deja solo a otro tigre”, fue lo que dijo el atacante galo a través de un video.

Después de su presentación como jugador de Tigres, Florian Thauvin viajará el sábado a Playa del Carmen, donde sus compañeros ya estarán desde el jueves en la pretemporada.

Florian Thauvin es el refuerzo estrella de Tigres, por lo que se espera que sea, casi de inmediato, titular indiscutible en el equipo regiomontano.

Sin embargo, Miguel Herrera, nuevo DT del club, no lo ve así, pues señaló que nadie tiene la titularidad asegurada y que sólo jugará el que mejor esté.

“Se llame como se llame no puedes garantizarle que sea titular, antes de conocerlo, antes de que obviamente demuestre sus condiciones dentro de este equipo. Por supuesto que llega al equipo por lo que ha hecho. Fue campeón del mundo, tiene en la carrera ventaja por lo que le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar… a mí no me importa de dónde son o cómo se llaman”

Miguel Herrera. DT Tigres