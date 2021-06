México.- Miguel Herrera tuvo su primer entrenamiento con el Club Tigres y también ofreció una conferencia de prensa, en la cual habló de Florian Thauvin, refuerzo para el Apertura 2021.

Fiel a su estilo directo, Miguel Herrera descartó que el francés Florian Thauvin tenga la titularidad asegurada sólo por el cartel que le precede, pues dijo, a él no me importan ni nombres ni nacionalidades.

Aunque eso sí, el Piojo Herrera afirmó que el ex Olympique de Marsella parte con ventaja por el costo que su ficha representa para la institución.

“Se llame como se llame no puedes garantizarle que sea titular, antes de conocerlo, antes de que obviamente demuestre sus condiciones dentro de este equipo. Por supuesto que llega al equipo por lo que ha hecho. Fue campeón del mundo, tiene en la carrera ventaja por lo que le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar… a mí no me importa de dónde son o cómo se llaman”

Miguel Herrera