FC Barcelona vs Getafe se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga. El pronóstico es victoria en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona vs Getafe: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Getafe es victoria 4-0 en la Jornada 8 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-0 Getafe.

FC Barcelona vs Getafe: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Getafe, que se jugará en la Jornada 8 de LaLiga.

FC Barcelona

  • Portero: Dominik Livaković
  • Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Balde
  • Mediocampistas: Rodri, Pedri y Dani Olmo
  • Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon

Getafe

  • Portero: David Soria
  • Defensas: Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Abdel Abqar y Djené
  • Mediocampistas: Mauro Arambarri, Luis Milla y Mario Martín
  • Delanteros: Martín Satriano y Luis Vázquez

Hora y canal del partido FC Barcelona vs Getafe en la Jornada 8 de La Liga

FC Barcelona vs Getafe juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 10:30 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido FC Barcelona vs Getafe es uno de los cuatro encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.

  • Partido: FC Barcelona vs Getafe
  • Fase: Jornada 8
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
  • Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Spotify Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports