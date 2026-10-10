FC Barcelona vs Getafe se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga. El pronóstico es victoria en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou.
FC Barcelona vs Getafe: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Getafe es victoria 4-0 en la Jornada 8 de la LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 4-0 Getafe.
FC Barcelona vs Getafe: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Getafe, que se jugará en la Jornada 8 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Dominik Livaković
- Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Rodri, Pedri y Dani Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon
Getafe
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- Portero: David Soria
- Defensas: Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Abdel Abqar y Djené
- Mediocampistas: Mauro Arambarri, Luis Milla y Mario Martín
- Delanteros: Martín Satriano y Luis Vázquez
Hora y canal del partido FC Barcelona vs Getafe en la Jornada 8 de La Liga
FC Barcelona vs Getafe juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 10:30 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido FC Barcelona vs Getafe es uno de los cuatro encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Getafe
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports