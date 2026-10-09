FC Barcelona vs Getafe juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 10:30 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido FC Barcelona vs Getafe es uno de los cuatro encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Getafe
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Getafe: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 8 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Getafe.
FC Barcelona vs Getafe: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 10:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Getafe, partido en el que los merengues pelean la cima de LaLiga.
FC Barcelona vs Getafe: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Getafe en la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Getafe
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports