FC Barcelona vs Getafe juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 10:30 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido FC Barcelona vs Getafe es uno de los cuatro encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.

Partido: FC Barcelona vs Getafe

Fase: Jornada 8

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Getafe: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 8 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Getafe.

FC Barcelona vs Getafe: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 10:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Getafe, partido en el que los merengues pelean la cima de LaLiga.

FC Barcelona vs Getafe: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Getafe en la Jornada 8 de LaLiga.