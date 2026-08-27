FC Barcelona vs Athletic Club disputan la pendiente Jornada 1 de LaLiga. El pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona vs Athletic Club: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Athletic Club es victoria 2-0 en la Jornada 1 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 2-0 Athletic Club.

FC Barcelona vs Athletic Club: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Athletic Club, que se jugará en la Jornada 1 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde

Mediocampistas: Marc Bernal, Marc Casadó, Raphinha, Fermín López y Karim Adeyemi

Delantero: Lamine Yamal

Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche

Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer

Delantero: Gorka Guruzeta

Hora y canal del partido FC Barcelona vs Athletic Club en La Liga

FC Barcelona vs Athletic Club juegan en la Jornada 1 de LaLiga: jueves 27 de agosto, 13 horas, transmisión por SKY Sports.