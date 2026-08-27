FC Barcelona vs Athletic Club disputan la pendiente Jornada 1 de LaLiga. El pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou.
FC Barcelona vs Athletic Club: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Athletic Club es victoria 2-0 en la Jornada 1 de la LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 2-0 Athletic Club.
FC Barcelona vs Athletic Club: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Athletic Club, que se jugará en la Jornada 1 de LaLiga.
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FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Marc Bernal, Marc Casadó, Raphinha, Fermín López y Karim Adeyemi
- Delantero: Lamine Yamal
Athletic Club
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche
- Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer
- Delantero: Gorka Guruzeta
Hora y canal del partido FC Barcelona vs Athletic Club en La Liga
FC Barcelona vs Athletic Club juegan en la Jornada 1 de LaLiga: jueves 27 de agosto, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Athletic Club
- Fase: Jornada 1
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports