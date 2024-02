El mundo del futbol está envuelto en una polémica, pues un ex técnico de Selección Nacional fue condenado a cadena perpetua por amaño de partidos y sobornar a directivos para que no lo despidieran de su cargo.

El director técnico admitió pagar 400 mil euros, alrededor de 7 millones y medio de pesos, para mantener su puesto en la Selección Nacional.

Además del entrenador, dos directivos también recibieron una condena que los obligará a mantenerse muchos años tras las rejas.

Y aunque la información todavía no se anuncia de manera oficial, un periodista reveló todos los detalles que te contamos a continuación.

Ex técnico de Selección Nacional es condenado a cadena perpetua por corrupción

Un caso de corrupción le ocasionó al ex director técnico de la Selección Nacional de China ser condenado a cadena perpetua.

Tie Li, ex jugador del Everton y ex director técnico de la Selección Nacional de China, fue condenado a cadena perpetua tras confesar que pagó 7 millones y medio de pesos para que no fuera despedido de su cargo como entrenador.

“Lo lamento profundamente; debería haber sido más pragmático y seguir el camino correcto. Hay ciertas cosas que, en aquella época, eran prácticas corrientes en el mundo del futbol”, mencionó Tie Li.

El ex entrenador fue separado de sus funciones en 2021, tras fracasar en su intento por llevar a la Selección Nacional de China al Mundial Qatar 2022.

Dos directivos también fueron condenados a prisión

Además de Tie Li, dos directivos del futbol chino también fueron condenados a prisión por recibir el soborno del ex entrenador de la Selección Nacional.

El presidente de la Asociación China de Futbol, Chen Xuyuan, fue condenado a 15 años en prisión, mientras que el director deportivo, Du Zhaocai, deberá pasar 13 años tras las rejas.

La investigación se inició a finales de 2022 y hasta ahora se han dado a conocer los primeros resultados de la misma, aunque se espera que en los próximos días más directivos chinos sean acusados de corrupción.