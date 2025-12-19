Everton vs Arsenal juegan en la Jornada 17 de la Premier League. Consulta a qué hora y dónde ver a los Gunners el sábado 20 de diciembre.

Partido: Everton vs Arsenal

Fase: Jornada 17 de Premier League

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hill Dickinson Stadium

Transmisión: FOX One

Everton vs Arsenal: A qué hora ver el partido de la Jornada 17 de Premier League

El sábado 20 de diciembre de 2025 se miden Everton vs Arsenal, partido programado a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Arsenal busca su victoria 12 para afianzarse como el mejor equipo de la Premier League.

Everton vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de Premier League?

La señal de FOX One transmitirán el partido Everton vs Arsenal.

Partido: Everton vs Arsenal

Fase: Jornada 17 de Premier League

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hill Dickinson Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llega Everton a la Jornada 17 de Premier League vs Arsenal?

El Everton suma 24 puntos en la novena posición de la Premier League, pero vencer al líder Arsenal en la Jornada 17 no será nada sencillo.

Previo a su partido en la Jornada 17 de la Premier League, el Everton perdió 0-2 con Chelsea jugando como visitante.

El Everton se alista para seguir compitiendo en la FA Cup, torneo en el que se medirá con Sunderland en la Tercera Ronda el próximo 10 de enero 2026.

¿Cómo quedó Arsenal en la Jornada 16 de la Premier League?

Arsenal, líder de la Premier League, venció a los Wolves en su anterior partido en la competencia, previo a la Jornada 17 contra Everton.

Con 36 puntos, el Arsenal se mantiene en la cima de la Premier League, pero una derrota en la Jornada 17 podría costarle ese lugar.

Dos puntos de ventaja tiene Arsenal respecto al Manchester City, que en la Jornada 17 recibe al West Ham.

Después de enfrentar al Everton, el Arsenal jugará el martes 23 de diciembre en los cuartos de final de la EFL Cup ante Crystal Palace.