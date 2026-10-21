Gilberto Mora continúa sumando nuevas experiencias a su corta edad, ahora fuera de las canchas.

El futbolista de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana fue captado en un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), donde acudió para tramitar por primera vez su Credencial para Votar, luego de cumplir 18 años.

Gilberto Mora visitó el INE para tramitar su credencial para votar

Gilberto Mora visitó las instalaciones del organismo en Tijuana, donde coincidió con trabajadores del Instituto y ciudadanos que se encontraban realizando sus propios trámites.

Durante su estancia, Gilberto Mora accedió a tomarse fotografías con algunas de las personas presentes, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse a una de las jóvenes promesas más destacadas del futbol nacional.

Gilberto Mora ya puede votar: captan al futbolista tramitando su INE. (quinto partido)

La visita llamó la atención porque representa un paso importante en la vida personal del mediocampista, quien, además de consolidarse como una figura emergente del balompié mexicano, comienza a experimentar las responsabilidades propias de la mayoría de edad.

Con 18 años, Gilberto Mora puede fichar con clubes europeos

Mientras se mantiene enfocado en su carrera, el jugador de Xolos suma así una experiencia más a su historial personal, aunque aún no se decide si seguirá con el club de Tijuana o fichará con un equipo europeo.

El futuro de Gilberto Mora sigue siendo uno de los temas que despiertan mayor expectativa en el futbol nacional, pero esta vez la noticia no estuvo relacionada con un gol, una convocatoria o un posible fichaje, sino con un paso significativo en su vida como ciudadano mexicano.