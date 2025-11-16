¡Escándalo en UFC! Así se dieron de golpes dos peleadores en las gradas; hasta policías se involucraron

La noche de UFC 322 se convirtió en una velada espectacular luego de que Islam Makhachev venciera a Jack Della Madallena para convertirse en el undécimo doble campeon de la historia.

Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta en la UFC para el vencedor en el Madison Square Garden de Nueva York, se vio marcada por una batalla campal entre el equipo del ganador y el peleador Dillon Danis.

Pese a la victoria de Islam Makhachev, ocurrió un momento violento previo al evento estelar que opacó la fiesta en el Madison Square Garden, pues previo al magno evento se presentó una pelea en las gradas que tuvo como protagonista al combatiente Dillon Danis.

El peleador Dillon Danis pertenece a la MMA y es conocido por tener una cercanía con Conor McGregor. Por esa misma razón, nació la rivalidad con el Team Khabib, que está detrás del éxito de Islam Makhachev en la UFC.

El luchador estadounidense, previo al evento estelar, se coló a los asientos designados al equipo de Islam Makhachev, lo que desató una pelea afuera del octágono en donde hasta los policías tuvieron que involucrarse.

En los videos compartidos en redes sociales se ve como Magomed Zaynukov y Abubakar Nurmagomedov se fueron a los golpes en las gradas, sin importarles el caos que causarían fuera del octágono.

¿Expulsaron a Dillon Danis de la UFC?

Posteriormente, en conferencia de prensa, Dana White reconoció que hubo un error en la organización tras los incidentes entre Dillon Danis y el equipo de Islam Makhachev en la UFC.

“En realidad, me culpo por eso. Regresaron y me dijeron justo antes de que saliera para la cartelera principal, Dillon Danis estaba aquí y se movía sentado en los asientos de los peleadores y no sentado en su propio asiento que tenía”, explicó Dana White.

Asimismo, confirmó el veto de Dillon Danis a todos los eventos de la UFC: “Nunca volverás a ver a Dillon Danis en una pelea de UFC”.