América vs Spirit jugaron la final de la W Champions Cup con victoria 5-3 de las Águilas sobre las estadounidenses.

América y Spirit dieron un partido digno de final, sin embargo, las americanas no lograron sobreponerse a las Águilas en la W Champions Cup.

América vs Spirit: así fue el partido de la final de la W Champions Cup

En el partido América vs Spirit de la final de la W Champions Cup, las Águilas ganaron 5-3 en el Estadio Hidalgo.

Así fueron los goles del partido América vs Spirit:

Minuto 22: Gol de Aylin Aviles (América)

Minuto 26: Gol de Geyse Ferreira (América)

Minuto 30: Gol de Sofia Cantore (Spirit)

Minuto 46: Gol de Kouassi (Spirit)

Minuto 58: Gol de Kouassi (Spirit)

Minuto 61: Gol de Geyse Ferreira (América)

Minuto 79: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 90+5: Gol de Scarlett Camberos (América)

América derrota a Spirit y es campeón de la W Champions Cup. (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

¿Qué sigue para América y Spirit en la W Champions Cup?

América ganó la final de la W Champions Cup luego de vencer a Spirit en el Estadio Hidalgo, por lo que se coronaron en la edición 2026 del torneo femenil de Concacaf y consiguieron su boleto a la primera edición femenina del Mundial de Clubes.

Spirit, por su parte, perdió la final ante América de la W Champions Cup, por lo tanto, quedó eliminado del torneo y tendrá que esperar a la próxima edición del campeonato.