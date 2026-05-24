América derrota a Spirit y es campeón de la W Champions Cup.

América vs Spirit jugaron la final de la W Champions Cup con victoria 5-3 de las Águilas sobre las estadounidenses.
América y Spirit dieron un partido digno de final, sin embargo, las americanas no lograron sobreponerse a las Águilas en la W Champions Cup.
América vs Spirit: así fue el partido de la final de la W Champions Cup
En el partido América vs Spirit de la final de la W Champions Cup, las Águilas ganaron 5-3 en el Estadio Hidalgo.
Así fueron los goles del partido América vs Spirit:
- Minuto 22: Gol de Aylin Aviles (América)
- Minuto 26: Gol de Geyse Ferreira (América)
- Minuto 30: Gol de Sofia Cantore (Spirit)
- Minuto 46: Gol de Kouassi (Spirit)
- Minuto 58: Gol de Kouassi (Spirit)
- Minuto 61: Gol de Geyse Ferreira (América)
- Minuto 79: Gol de Irene Guerrero (América)
- Minuto 90+5: Gol de Scarlett Camberos (América)
¿Qué sigue para América y Spirit en la W Champions Cup?
América ganó la final de la W Champions Cup luego de vencer a Spirit en el Estadio Hidalgo, por lo que se coronaron en la edición 2026 del torneo femenil de Concacaf y consiguieron su boleto a la primera edición femenina del Mundial de Clubes.
Spirit, por su parte, perdió la final ante América de la W Champions Cup, por lo tanto, quedó eliminado del torneo y tendrá que esperar a la próxima edición del campeonato.