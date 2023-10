El Toro Guzmán salió algo frustrando de la pasada Copa Oro de la Concacaf, ya que de los 23 jugadores de la Selección Mexicana, fue el único que no jugó , pero eso ya lo superó, ya perdonó a Jaime Lozano.

El defensor central de los Rayados de Monterrey, tuvo que ver desde fuera como sus compañeros participaban en el torneo de la Concacaf, y no tuvo oportunidad de jugar un solo minuto, lo que confiesa, lo frustró un poco. Pero asegura que ya lo superó.

“Fue duro, todo el mundo quiere jugar, pero al final lo comprendí, siempre estuvo preparado para cuando se me necesitara y todos los compañeros así lo vieron”, mencionó el elemento surgido del Club Tijuana.

Además, Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, habló con él: “Jimmy es muy humano, se acercó conmigo durante el torneo y me explicó el por qué de las cosas, era cuestión de jerarquías y así lo comprendí”.

El algún momento llegó a molestarse porque sin centrales, Jaime Lozano habilitó a Edson Álvarez en esa posición, “pero entendí el momento, hay que esperar cuando llegue el tuyo”.

Al terminar el campeonato que ganó la Selección Mexicana, “Memo (Ochoa) se me acercó y me agradeció por el compañerismo que mostré y eso me dejó más que satisfecho, porque siempre me sentí parte del grupo”.

El cambio generacional en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana al mando de Jaime Lozano poco a poco realiza el cambio generacional, ya que los nuevos rostros cada vez son más.

Y eso le hace muy bien al futbol mexicano, reflexiona el Toro Guzmán. “Se esta viendo un cambio de generación, aunque eso no quiere decir que la gente de experiencia ya no vaya a estar. El Chino Huerta es un caso que claro de esto, porque está pasando un excelente momento”.

El ser joven no es garantía de jugar por decreto: “La competencia siempre es muy fuerte. Está César (Montes del Almería), Johan (Vásquez del Genoa), me tocó a estar a mí, a Ramón (Juárez del Club América)… Todos vienen pisando fuerte”.

El estar en esta elite, “es una oportunidad que me motiva, a todos nos gusta estar en Selección, a veces no las aprovechamos pero siempre hay que darlo todo”.

Jaime Lozano. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana jugará en los próximos días contra los equipos nacionales de Ghana y Alemania.

Frente a Ghana se efectuará el partido el próximo sábado el estadio de las Panteras de Carolina, mientras que ante Alemania será en el Lincoln Financial Field de Alemania.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok