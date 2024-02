El futbolista mexicano que juega en el Korona Kielce, equipo de la primera división de Polonia, está rompiéndola pues lleva dos asistencias y un gol anotado en tres partidos de Europa.

Sin embargo, los logros de este mexicano en Europa están pasando desapercibidos para la mayoría, al menos por ahora.

Danny Trejo es uno de los pocos futbolistas mexicanos que han jugado en Polonia y está brillando a pesar de que los reflectores casi siempre están hacia otros mexicanos en Europa.

El 12 de febrero, el mexicano anotó un golazo que les dio la victoria en el partido Korona Kielce vs. ŁKS Lodz y casi nadie habló de ello.

El mexicano Danny Trejo sigue creciendo en Europa

A pesar de que el futbol en Europa es muy popular en el mundo, especialmente cuando hay mexicanos destacando en otros lados, no todos reconocen el valor y hablan de los logros que un jugador como Danny Trejo tiene.

El domingo 26 de febrero se disputó el partido Korona Kelce vs Legia de Varsovia de la liga Ekstraklasa y el mexicano Danny Trejo dio dos asistencias en el empate 3-3.

El mexicano la está rompiendo y la mayoría no presta atención a lo que ha venido haciendo en el equipo de Polonia. Incluso, casi no hay difusión de él por lo que muchos no lo conocen ni saben dónde juega.

Danny Trejo está buscando hacerse de una carrera importante en Europa y ya lo está empezando a demostrar pues en su debut anotó un auténtico golazo.

Conoce más del equipo de Danny Trejo: el Korona Kielce

El Korona Kielce es un equipo de futbol de Polonia fundado el 10 de julio de 1973. Actualmente juega en la Ekstraklasa, la primera división polaca.

En su primera temporada, la Ekstraklasa, el equipo Korona Kielce logró quedar en la quinta posición y en 2007 llegó a la final de la Copa de Polonia. En la temporada 2019-20 tuvo una mala racha pues terminó en décimo quinto lugar de la tabla.

Actualmente, el Korona Kielce se encuentra en el décimo quinto lugar de 18 equipos de la Ekstraklasa con 22 puntos. Su próximo encuentro es este miércoles 28 de febrero a las 10:30 am contra el Jagiellonia Białystok.