Eduardo la “Chofis” López, exjugador de equipos como Chivas y Pachuca, reapareció en redes sociales luego de que se revelara que dejará el futbol profesional para probar suerte en la “talacha”.

La Chofis López, quien será parte del club amateur Chivas MV para competir en la Copa Navidad 2025, que se celebrará en Jalisco, fue entrevistado por la página ‘La Talacha Deportiva MX’ y ahí se observó el impactante cambio físico del jugador.

Y es que luego de que Pachuca hiciera oficial que el futbolista mexicano no sería parte de la plantilla, el “Messi mexicano” decidió probar suerte en el futbol amateur, en lugar de quedarse sin equipo para lo que resta del año.

El impactante cambio físico de la Chofis López tras dejar el futbol profesional; ahora probará suerte en la talacha

En el video donde aparece la Chofis López siendo entrevistado se le cuestionaron cosas como su nombre, apodo, entrenador favorito y contacto más famoso, sin embargo, lo que más causó sorpresa fue su impactante cambio físico a sus 31 años de edad.

En dicho clip, se ve a la Chofis López con un jersey de la NFL y un pants negro, vestimenta que deja ver al jugador con algo de sobrepeso, un tema del que ya ha sufrido el mexicano en el pasado y del que en su momento se recuperó.

Sin embargo, el “Messi mexicano”, ahora sin equipo, volvió a aumentar de peso y se prevé que se debe a su casi nula actividad física debido a que no entrena con ningún club de la Liga MX u otro equipo de cualquier otro país.

Cuando decían que @Chivas le había echado a perder la carrera a la Chofis López… pic.twitter.com/CtpLgrx80F — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 21, 2025

¿Por qué la Chofis ya no juega en la Liga MX?

La Chofis López se quedó sin equipo luego de que Pachuca rescindiera su contrato, por lo que quedó como agente libre y hasta ahora no ha podido encontrar club en la Primera División.

Aunque no se reveló el motivo oficial de su salida de los Tuzos, se sabe que la Chofis López tuvo algunas diferencias con su entonces entrenador, Jaime Lozano.