Uruguay está en el Mundial 2026 y la noche de este jueves 4 de septiembre, Montevideo fue una fiesta con la victoria de la Celeste sobre su similar de Perú por un marcador contundente de 3-0 que tuvo un notable tinte americanista en este partido de unas eliminatorias sudamericanas que están por llegar a su fin dentro de unos días.

El delantero americanista Rodrigo Aguirre se encargó de romper el cero en el marcador cuando en el primer tiempo, se levantó en el área inca para rematar de cabeza entre dos zagueros peruanos y con ello, anotar el gol que ponía en ventaja a la Selección de Uruguay, que, dicho sea de paso, es tercera en la clasificación a solamente un punto de Brasil en las eliminatorias sudamericanas.

Además del gol, el Búfalo Aguirre se anotó una asistencia toda vez que, en el segundo tiempo, bajó de cabeza la pelota dentro del área para la llegada de Giorgian De Arrascaeta, quien sacó un zapatazo que rompió el arco peruano

Brian Rodríguez, el otro americanista que brilló con Uruguay

No solamente Rodrigo Aguirre destacó como americanista en la victoria de la Selección de Uruguay, Brian Rodríguez hizo lo propio toda vez que se encargó de colaborar con una asistencia para un ex azulcrema como Federico Viñas, quien puso cifras definitivas en el Centenario de Montevideo.

Brian Rodríguez picó por izquierda sin marca y al recibir el balón, puso un servicio medido a la llegada de Viñas, quien sobre la marcha remató cruzado para poner la pelota pegada a segundo poste. Con eso, Uruguay le puso broche de oro a una noche redonda con influencia americanista.

¿Cuándo reportan Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez con América?

El siguiente partido de Uruguay en las eliminatorias de Conmebol será en contra de la Selección de Chile. Este encuentro se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre a las 17:30 hrs (tiempo del centro de México). Al terminar, tanto Rodrigo Aguirre como Brian Rodríguez emprenderán el vuelo de regreso a la Ciudad de México para reportar con América.

Ambos elementos uruguayos son esperados en las instalaciones de Coapa el próximo miércoles 10 de septiembre para un trabajo regenerativo y posteriormente, tanto Brian Rodríguez como Rodrigo Aguirre se meterán de lleno a la preparación de América para el Clásico Nacional contra Chivas.