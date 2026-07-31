El Real Madrid publicó un emotivo mensaje tras la muerte de Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y leyenda del fútbol italiano.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franco Baresi, una de las más grandes leyendas del Milan, del fútbol italiano y del fútbol mundial”. Real Madrid

El club merengue reconoció la trayectoria de Franco Baresi marcada por 719 partidos con el Milan y múltiples títulos europeos y nacionales.

Además, recordó su papel como campeón del mundo en España 1982, cuando Italia venció 3-1 a Alemania Federal.

Aunque Franco Baresi no fue protagonista en ese torneo, lo calificó como una experiencia crucial que lo preparó para convertirse en referente de la selección italiana.

“La trayectoria de Franco Baresi ha estado marcada por defender la camiseta de un único club, el Milan, además de la selección italiana. Con el Milan jugó 719 partidos y ganó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas de Italia y 4 Supercopas de Italia”. Real Madrid

Real Madrid recuerda Franco Baresi como el campeón del mundo en ​​España 1982

En su emotivo mensaje por la muerte de la leyenda italiana, Franco Baresi, el club Real Madrid recordó el histórico Mundial de ​​España 1982 en el que Italia levantó la copa.

“Con la selección de Italia disputó tres mundiales y se proclamó campeón del mundo en el de España 82, en la inolvidable final del estadio Santiago Bernabéu”. Real Madrid

Sin embargo, en los detalles a recordar del Mundial de España 1982 es que Franco Baresi no tuvo un papel importante, pues no fue titular ni una figura en los partidos, solo era un joven de 22 años y promesa en los convocados.

Sin embargo, Franco Baresi, gracias a su equipo y con el marcador en la final del Mundial de España 1982 de Italia 3-1 Alemania Federal, el italiano se colgó la medalla como campeón del mundo.

Más tarde Franco Baresi habló de lo que significó el Mundial de España 1982, la cual calificó como una experiencia crucial en su maduración.

Pues Franco Baresi aseguró que haber convivido y entrenado con figuras míticas del fútbol en Italia como Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Dino Zoff o Paolo Rossi le sirvió para años más tarde lograr ser el capitán de la Selección de Italia.