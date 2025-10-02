Rodolfo Pizarro ha probado suerte fuera de México en ligas como la Major League Soccer y la del futbol de Grecia, pero además de esas dos, pudo haber sumado una tercera en su trayectoria como futbolista profesional toda vez que se quedó a un paso de jugar en Argentina, pero una insólita razón lo impidió: un perro.

Y es que según lo compartido por el periodista César Luis Merlo, cuando Rodolfo Pizarro salió de AEK de Atenas, fue buscado desde Argentina por Banfield para que firmara con ellos por un periodo de un año, cosa que el mediocampista vio con buenos ojos, pero un perro tiró abajo toda la negociación que se había realizado.

Los directivos del Taladro habían pedido referencias a Matías Almeyda, quien había dirigido a Pizarro tanto en Chivas como en AEK Atenas y tras los buenos comentarios que el Pelado les dio, no dudaron en concretar el fichaje, pero de último momento cambió todo y ya no hubo acuerdo.

¿Por qué un perro impidió que Rodolfo Pizarro jugara en Argentina?

Cuando la directiva de Banfield estaba por mandarle los pasajes de avión a Rodolfo Pizarro para que viajara a Buenos Aires, el representante del mediocampista hizo un pedido tan inesperado como inaceptable para los dirigentes del sur de la capital de Argentina que tenía que ver con su perro.

Y es que el representante de Rodolfo Pizarro pidió a los directivos boletos de primera clase para el vuelo a Argentina y que uno de los asientos fuera para su perro. Esta solicitud molestó a los dirigentes de este equipo, que de inmediato dieron por terminada la negociación, lo que generó que Rodolfo Pizarro no se enfundara en la camiseta Albiverde de Banfield.

Es importante mencionar que el propio jugador compartió en su momento a César Luis Merlo que él nunca tuvo conocimiento de esta petición de su representante a la directiva del Taladro y que fue una situación extraordinaria.

¿Qué pasó con la carrera de Rodolfo Pizarro al no llegar a Argentina?

Luego de que se cayera el pase de Rodolfo Pizarro al futbol de Argentina, el elemento formado en las divisiones inferiores de Pachuca volvió a la Liga MX para firmar con Mazatlán FC, equipo con el que estuvo por un lapso de un año.

Actualmente, Rodolfo Pizarro milita con FC Juárez, equipo con el que trata de encontrar su mejor versión, aquella que despertó interés de Inter Miami, AEK Atenas y de Banfield en Argentina.

Vale resaltar que este es el mejor semestre de Rodolfo Pizarro en cuanto a goles anotados desde hace seis años. Y es que en el Clausura 2019, hizo tres goles todavía como jugador de Rayados, la misma cantidad que lleva ahora con Bravos a falta de seis juegos para que concluya la fase regular.