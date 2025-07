FC Juárez rescató un punto ante América en la primera jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX gracias a un gol de Rodolfo Pizarro, uno de sus recientes refuerzos y un jugador que es recordado por una mentada de madre a las Águilas que lo exhibió como antiamericanista.

Fue durante los festejos de la Concachampions 2018 que ganó Chivas cuando desde el escenario, Rodolfo Pizarro lanzó una mentada de madre al América, misma que recientemente recordó y que no tuvo duda de que volvería a hacerlo desde su posición de antiamericanista.

“Es algo que va a pasar a la historia, es algo que me marcó, algo que es un lindo recuerdo y queda ahí como para la historia. Yo creo que sí lo volvería a hacer, salvo que me multaron ahí, pero lo volvería a hacer”, dijo Rodolfo Pizarro a TV Azteca días antes del Bravos vs América.

¿Rodolfo Pizarro es antiamericanista?

Luego de su respuesta, Rodolfo Pizarro fue consultado directamente sobre si se considera antiamericanista y no tuvo reparo en decir que sí lo es. Además, agregó que no le gusta el equipo amarillo, esto debido a que lo usan tanto las Águilas como Tigres, equipo con el que tuvo rivalidad en su paso por los Rayados de Monterrey.

“Sí (es antiamericanista). Es el equipo al que siempre le quiero ganar, tanto a ellos como a Tigres. Son equipos donde no me gusta el color amarillo por lo mismo”, dijo Rodolfo Pizarro antes del partido donde justamente le convirtió un gol a América para darle un punto a su equipo.

Cabe resaltar que este tanto fue la primera vez que Rodolfo Pizarro le hizo un gol a América toda vez que no logró hacerlo en sus etapas como jugador de Pachuca, Chivas, Monterrey y Mazatlán. De tal forma, el gol tuvo un sabor especial para el hoy mediocampista de los Bravos.

Don Rodolfo Pizarro es más antiamericanista que el mismísimo Bofo Bautista. pic.twitter.com/J8QKCQ4tM8 — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 ☀️ (@Diegoobrizuela) July 14, 2025

Rodolfo Pizarro busca con FC Juárez un nuevo aire para su carrera

Luego de su paso por Mazatlán, Rodolfo Pizarro busca un nuevo aire con FC Juárez en el cual pueda volver a ser un jugador fundamental para su escuadra toda vez que con los Cañoneros no tuvo la regularidad que hubiese deseado y terminó por salir de la institución.

Su mejor versión futbolística la tuvo hace ocho años como jugador de Chivas y después de eso, Rodolfo Pizarro ha pasado por diferentes equipos sin volver a tener el mismo rendimiento que alcanzó en aquella etapa con el Rebaño Sagrado. Ahora, con FC Juárez, aspira a ser de nueva cuenta un elemento importante.

De momento, Rodolfo Pizarro buscará ganarse un lugar en el once de Martín Varini, quien se habrá quedado con impresiones positivas luego del gol que le permitió evitar la derrota como local ante América en el inicio del campeonato.