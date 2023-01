Diego Cocca se defendió de las críticas luego de que se revelara la supuesta millonaria cantidad que gana en el banquillo de Club Tigres.

Y es que, el técnico negó que hay información que ha circulado y es completamente falsa , incluso la cifra de su contrato no es la que han manejado la mayoría de los medios.

“Quisiera agregar que, no sé si corresponda o no, pero se manejan muchísimas informaciones, hay muchas que son falsas pero no puedo estar todos los días hablando de eso. Hay una que sí y que afecta a mi persona, están diciendo de una cifra de un contrato, cosa que no es cierta”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, dejó claro que no aceptó estar en Club Tigres por el tema económico, pues se sentó a hablar con la directiva del proyecto y le pareció atractivo.

“Dejar en claro que yo estoy acá no por el dinero sino por el proyecto. Porque me senté con los dirigentes de Tigres a hablar de un proyecto, un plan que quizá es muy bueno, traer a los jugadores para que sea mejor y tener ese desafío de poder manejarlo así es que estoy en eso”, aclaró.

Diego Cocca sobre su presunto salario

Por último, Diego Cocca señaló que no cobra el dinero que habían dicho, pues no es su principal motivación, sino que quiere lo mejor para el equipo.

“No cobro el dinero que dicen que cobro, no me interesa. Lo que me interesa es lo mejor para el club. ¿Estamos? Muchas gracias y buenas tardes”, finalizó.

Diego Cocca y su contrato con Club Tigres

Cabe recordar, que Diego Cocca llegó proveniente de Atlas FC, y de acuerdo con Récord su contrato era de casi 4 millones de dólares, unos 75 millones de pesos anuales para el DT argentino, algo que aseguró no es real.

