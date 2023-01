Primero fue el volante Fernando Gorriarán, que le compraron al Club Santos Laguna. Vino después Nicolás Ibáñez, que le arrebataron al CF Pachuca. Y ahora el Club Tigres quiere a Diego Lainez.

Diego Cocca está más que feliz como técnico del Club Tigres, porque simple y sencillamente le abrieron la cartera para fichar a diestra y siniestra.

El cuadro felino ha gastado en sólo dos jugadores, Gorriarán e Ibáñez, 379 millones de pesos, y no contentos con esto, quieren traer a Diego Lainez, cuyo sueldo ronda en alrededor de 37 millones de pesos mensuales.

“El Club Tigres no me deja de sorprender, el reforzarnos como lo hemos hecho me llena de ilusión, tener a Fernando Gorriarán y Nico Ibáñez es un auténtico privilegio”, dijo el entrenador argentino.

Pero quiere un poco más: “Si llega alguien más, y viene a sumar, estaremos mucho más felices”.

Club Tigres quiere a Diego Cocca

El Club Tigres quiere hacerse de todas las estrellas que existan en la Liga MX, y ahora va tras Diego Lainez. Diego Cocca, señaló que si el jugador está disponible y quiere llegar a sumar al equipo, estaría feliz de traerlo.

“Si vienen a ayudar al equipo y es un jugador cuyas características no tenemos, adelante, el Club Tigres siempre está dispuesto a incorporar a esos jugadores”, dijo.

Diego Cocca (Mexsport)

¿Se va Florian Thauvin del Club Tigres?

Sobre la anunciada salida de Florian Thauvin del Club Tigres, para así darle entrada a Nicolás Ibáñez, Diego Cocca no confirmó si el galo se va del plantel.

“Es una decisión que el club, la directiva la debe terminar de solucionar, cuando esté la decisión tomada, lo informaremos. Hay partes que no son buenas y son inevitables en esto del futbol”, dijo.

El Club Tigres se enfrentará contra el Club Xolos Tijuana el viernes en el Estadio Caliente, en lo que será el inicio de la Jornada 3 del Clausura 2023.

