Benjamín Mora quien fue nombrado nuevo director técnico de Atlas FC, está decidido a escribir una nueva historia en el club.

Y es que, Diego Cocca fue un entrenador que hizo historia en el Atlas FC pues lo hizo bicampeón después de 71 años sin haber conseguido un campeonato.

Sin embargo, la historia de Diego Cocca llegó a su fin y Benjamín Mora fue el encargado de ocupar el cargo y dejó claro que quiere escribir un nuevo capítulo en el cuadro rojinegro.

“Diego, por el bicampeonato, evidentemente Atlas deja la vara muy alta sobre todo el gran trabajo que hizo Diego que siempre lo he resaltado. Hoy es Benjamín Mora y Atlas FC 2023 que tenemos nuestros propios objetivos, nuestras varas que alcanzar y nuestras propias metas que el equipo va a buscar”, dijo en conferencia de prensa.

Después del empate contra Querétaro FC mencionó que espera que lo fanáticos se ilusionen pues quiere conseguir bueno resultados al mando del equipo.

“Por supuesto, que se ilusionen, porque yo estoy ilusionado, los muchachos están ilusionados, la directiva está ilusionada, la Fiel está ilusionada. Si caminamos en el mismo camino de la mentalidad positiva, de ir hacia adelante, ir partido a partido, tratar de jugar lo mejor posible los compromisos, creo que podemos tener buenos resultados”, agregó.

Diego Cocca al mando de Club Tigres

Diego Cocca tomó el mando de Club Tigres y el técnico habló de la posible llegada de Diego Lainez a Club Tigres, pues dejó abierta la posibilidad.

“Mira, todavía no lo sabemos, es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el futbol mexicano. Lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro, así que si hay dos voluntades seguramente puede ser”, dijo.

